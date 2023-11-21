MIT一中國博士生突離世死因未明　曾獲導師評價｢了不起的化學家｣

《紅星新聞》引述媒體消息報道，美國麻省理工學院（MIT）化學系博士辛天斯（音譯）於當地時間11月15日突然離世，校方稍晚確認該消息。但關於其離世的原因及具體情況尚未查明。據悉，辛天斯在離世前剛與導師合作完成一篇重要論文，曾被導師高度評價為「一位了不起的學者和化學家」。



報道指，有自稱是死者同學的網民透露，辛天斯原計劃在當日下午出席學術論壇並現場作學術報告，但沒有出現。MIT稍晚證實消息，發言人金伯利·艾倫介紹，學院已經對內開展有針對性的談話，為認識辛天斯的人提供關懷和支持。

在校方內部信文件中，校長稱「懷著沈痛的心情，我想告訴大家，化學專業五年級博士生辛天斯於周三去世了。我們在努力支持他的家人、親密的朋友和同事，他們正面臨著巨大的痛苦，我們與他們一起紀念這樣一位本應有著燦爛前程的年輕人。」

辛天斯（音譯）

報道稱，對於辛天斯的死因，校方未公開聲明，亦拒絕向媒體透露。有媒體引述未具名目擊者消息稱，辛天斯當日在實驗室進行一項涉及磷化合物與金屬氫化物在高壓和高溫下反應的實驗，發生意外爆炸事故，重傷送院搶救不治。亦有媒體指為自殺身亡。

美國麻省理工學院 （資料圖）

據悉，辛天斯在吉林長春長大，2015年保送北京大學，2019年入學美國麻省理工學院，即將博士畢業。在他離世前不久，剛與導師合作完成一篇重要論文，導師評價他為「一位了不起的學者和化學家」。