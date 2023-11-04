內地小二生體育堂跑50m突癱軟倒地　老師9分鐘後才急救終猝死身亡

中國遼寧一名7歲女童朵朵（化名），在校上體育課進行50公尺短跑後竟癱軟倒地，猝死在校內。朵朵父親事後查看監視器發現，女兒不僅未熱身就直接短跑，當老師看到朵朵倒地時，竟過了9分鐘才對她進行心肺復甦（CPR）。



陸媒《新黃河》報導，事發於撫順市望花區逸夫小學。10月25日11時許，就讀二年級的朵朵和同學們在操場上集合，在體育老師的帶領下，數十位學童在操場跑道起點分組整隊，老師將女同學留在起點，將男同學領至終點。

按圖看事發經過！慎入！

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50公尺短跑開始後，朵朵快速衝過終點，正當她準備折返時，沒有受到任何外力的她突倒地。距離事發地點幾公尺處的男同學發現異常，相繼圍在她身邊不敢上前。過了約30秒，距離事發地約10公尺的體育老師走到朵朵身旁，將朵朵扶坐在操場上。此後，監視器畫面中朵朵的身體被圍觀人群遮擋，無法準確判斷她是坐還是臥。

其他老師和班導師不久後相繼到達現場，班導師一邊打電話，一邊維持秩序並疏散同學。在朵朵倒下後的第7分鐘，圍觀的孩子們逐漸散去，此時體育老師和班導師蹲在旁邊繼續試圖喚醒朵朵。時間又過去了2分多鐘，體育老師開始為朵朵進行CPR，畫面中可看到，CPR過程時斷時續，共約幾十秒的時間，之後一名工作人員將朵朵抱起送醫。

事發後，朵朵的父親看到了女兒發生意外的全過程。他認為，女兒平時身體狀況良好，沒有疾病史。校方在沒讓孩子熱身的情況下讓他們進行50公尺短跑，本身就存在風險。事發後的第一時間沒有進行有效處置，過了5分鐘才打120急救電話，因此耽誤了搶救的黃金時間。

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父親透露，急救人員抵達時，女兒的瞳孔已經放大。警方發出的非正常死亡證明顯示，朵朵於10月25日在校內猝死，排除人為他殺，是非正常死亡。

在父親提供的一段錄音對話中，一位自稱是老師的女士稱，朵朵倒地時還有呼吸，當時自己曾按朵朵的人中試圖喚醒她，「我都是有20多年經驗的老師了，經常有小孩跑的時候摔倒了，我們一開始不敢去動（孩子）」。

當父親質問為何校醫沒能出現時，一位疑似學校負責人回應稱，學校有專職校醫，但事發前請假出門了。另一名工作人員稱，對於朵朵的死亡，他們不會回避責任，但具體責任劃分及善後賠償問題，需要進一步商議。

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父親表示，事發後找學校溝通，校方曾提出向家屬賠償10萬元人民幣，但他認為校醫離崗後無人補充、老師不能進行有效施救，應該有人為此擔責，他與校方的協商始終未能達成一致。

該校校長回應稱，校方已和家屬進行溝通，雙方願意走司法程序解決。在司法鑑定結果沒下來前，不便接受採訪。

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