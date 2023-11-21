私募基金洛克資本老闆張穎豪傳捲款12億經香港走佬　500人受害

內地近日再爆出私募基金老闆涉嫌捲款跑路。據多個內媒報道，私募股權投資機構「洛克資本」董事長張穎豪傳出已捲款跑路，涉案金額約12億元（人民幣，下同），受影響的投資者約500人，洛克資本深圳辦公室已經「人去樓空」。



內媒報道指，張穎豪在11月11日叫司機前往香港口岸，後於11月14日晚間在公司員工群中說了一句「我要走了，你們也走吧」，隨後處於失聯狀態。員工當晚得知此事後很快報警，公司東莞部分高管已被警方控制，此次事件涉及管理金額約12億元，主要為股權及固收類產品，約500戶投資者被牽連。

報道又指，張穎豪10月份曾用一個月時間出售集團旗下的學校、酒店和其他部分資產。

公開資料顯示，洛克資本運營主體為深圳市前海洛克投資有限公司，創始人、董事長張穎豪曾在高盛集團、平安金融集團等任職，從事投資行業十年，管理資產超過100億元。股權結構方面，張穎豪持股90%。

洛克資本創立於2012年，於2015年起管理基金，為內地最具影響力私募股權投資機構之一，投資團隊有70人，主要成員均來自大型金融機構、律師事務所、會計師事務所等專業機構，以及騰訊、寶潔、珀萊雅等行業龍頭。截至去年管理資產超過170億元。2015年後，集團累計發行16檔基金，至今存續私募基金有12檔。

據悉，洛克資本的募資對象多為高淨值人群，累計投資項目超過40個，過往項目平均年化投資回報率在20%以上。