傳福建艦暫離碼頭、周邊出現拖船　分析：料年底執行首次海試

根據最新衛星圖像顯示，中國第二艘自製航艦福建艦19日暫離港池碼頭，有軍事專家預估，福建艦可望在今年執行首次海試，「不會拖到明年」。



據美國軍事專家沙頓（H I Sutton）發布的最新衛星圖像顯示，003型航艦福建號短暫離開港池碼頭，可能是執行傾斜試驗或清理之前船底的淤泥，而且外側航道的上海吳淞口零號錨地船隻也被清空大半。

若干軍事迷對照一週前的衛星照片顯示，福建艦周圍有多艘拖船，福建艦與碼頭之間的距離拉大，顯示福建艦是被多艘拖船拖曳離開碼頭。照片還顯示，福建號甲板上的紅色方塊，推測是重物小車，可能在執行小車重物彈射實驗。

2023年9月，福建艦上面有許多「蘑菇」型狀天線，這種「協同交戰系統」 ( CEC ) 能夠將多艘戰艦和飛機、無人機的雷達系統和指揮控制系統協同起來形成統一的戰場態勢感知體系和控制體系。（翻攝自騰訊網）

微博帳號「軍武吐槽」的軍事迷表示，種種跡象顯示，福建艦即將展開正式海試，因目前福建艦甲板已搭設類似觀禮台的設施，這些拖船將把福建艦拖到海試啟航位置。

香港軍事評論員梁國樑則指出，重物小車在福建艦的第3號電磁彈射器執行試驗，這是模擬飛機在甲板的彈射起飛過程，並說福建艦應該很快展開海試，「不會推到明年」。

梁國樑表示，第2艘航艦山東艦共執行9次海試，耗時1年半，最後一次海試後隔月就服役，相信福建艦也是如此。

央視早於4月報道，福建艦正在進行動力測試和系泊試驗，軍事專家宋忠平彼時向內媒《環球時報》表示，這意味在系泊試驗中已進行部分動力試驗，包括電路、氣路和油路測試，這也證明福建艦已為海試做好了充分準備。「另外要進行完整的動力試驗，福建艦需要離開港口到海上進行，根據公開的進程預計下半年會進行海試。」