傳福建艦暫離碼頭、周邊出現拖船 分析：料年底執行首次海試
撰文：許祺安
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根據最新衛星圖像顯示，中國第二艘自製航艦福建艦19日暫離港池碼頭，有軍事專家預估，福建艦可望在今年執行首次海試，「不會拖到明年」。
據美國軍事專家沙頓（H I Sutton）發布的最新衛星圖像顯示，003型航艦福建號短暫離開港池碼頭，可能是執行傾斜試驗或清理之前船底的淤泥，而且外側航道的上海吳淞口零號錨地船隻也被清空大半。
若干軍事迷對照一週前的衛星照片顯示，福建艦周圍有多艘拖船，福建艦與碼頭之間的距離拉大，顯示福建艦是被多艘拖船拖曳離開碼頭。照片還顯示，福建號甲板上的紅色方塊，推測是重物小車，可能在執行小車重物彈射實驗。
微博帳號「軍武吐槽」的軍事迷表示，種種跡象顯示，福建艦即將展開正式海試，因目前福建艦甲板已搭設類似觀禮台的設施，這些拖船將把福建艦拖到海試啟航位置。
香港軍事評論員梁國樑則指出，重物小車在福建艦的第3號電磁彈射器執行試驗，這是模擬飛機在甲板的彈射起飛過程，並說福建艦應該很快展開海試，「不會推到明年」。
梁國樑表示，第2艘航艦山東艦共執行9次海試，耗時1年半，最後一次海試後隔月就服役，相信福建艦也是如此。
央視早於4月報道，福建艦正在進行動力測試和系泊試驗，軍事專家宋忠平彼時向內媒《環球時報》表示，這意味在系泊試驗中已進行部分動力試驗，包括電路、氣路和油路測試，這也證明福建艦已為海試做好了充分準備。「另外要進行完整的動力試驗，福建艦需要離開港口到海上進行，根據公開的進程預計下半年會進行海試。」