國台辦批賴清德錯誤解讀大陸無攻台計劃：洗白「戰爭製造者」形象

習拜會後，有外媒報道引述美國官員稱，大陸國家主席習近平否認有在2027年

、2035年出兵攻台的計劃，民進黨總統參選人賴清德其後解讀稱，這是打臉國民黨操弄的戰爭謊言。



對此，大陸國台辦發言人陳斌華21日（周二）發表回應表示，賴清德等人是斷章取義，炒作媒體所謂大陸未來數年「沒有攻台計劃」的報道，企圖淡化、否定「台獨」分裂活動的危害性和危險性，洗白其「戰爭製造者」形象。



習拜會後，有外媒報道引述美國官員稱，大陸國家主席習近平否認有在2027年出兵攻台的計劃，民進黨總統參選人賴清德其後解讀稱，這是打臉國民黨操弄的戰爭謊言。（台灣總統府）

陳斌華表示，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。 在中美元首三藩市會晤中，習近平詳細闡明了中方的原則立場。中方要求美方恪守「一個中國原則」，反對「台灣獨立」，停止武裝台灣，「停止干涉中國內政，支持中國的和平統一」。

陳斌華指，賴清德等島內（指台灣）一些人斷章取義，炒作媒體所謂大陸未來數年「沒有攻台計劃」的報道，企圖淡化、否定「台獨」分裂活動的危害性和危險性，洗白其「台獨工作者」就是「 麻煩製造者」、「戰爭製造者」的形象，為繼續謀「獨」挑釁製造藉口，企圖混淆視聽，騙取選票。

陳斌華最後稱，希望廣大台灣同胞認清「台獨」與台海和平水火不容，堅決反對「台獨」，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。