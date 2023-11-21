2024台灣大選｜賴清德接受《時代》專訪：不會認同「統一的幻想」

台灣明年1月舉行總統大選，美國《時代》（Time）雜誌周二（21日）刊登民進黨總統參選人賴清德的人物特寫。賴清德於專訪中表示，相對國民黨，民進黨將維護台灣主權，不會認同「統一的幻想」（fiction of reunification）。



在報道中，《時代》以「具有醫生在病床邊的態度，仔細傾聽，用柔和的眼神和令人放鬆的幽默來舒緩情緒」，來形容賴清德的性格及處事方式。文章敘述了賴清德成長背景，包括童年時曾遇過颱風吹掉住家屋頂的經驗。賴表示，貧困的生活環境是父親留給他最大的資產，讓他更努力、更積極從事各項工作，並賦予他堅定突破困境的決心。報道指出，秉持著這份工作態度，賴清德曾前往哈佛就學、在台南市擔任醫師，現在成為明年總統選舉中的領先者。

圖為賴清德及副總統參選人蕭美琴周二前往中選會登記。（中國時報）

就兩岸議題，賴清德於專訪中表示，相對國民黨，民進黨將維護台灣主權，不會認同「統一的幻想」（fiction of reunification）。賴又強調台灣應持續提升國際經貿連結，確保台灣持續作為國際經濟不可或缺一員，以強化台灣的整體安全，「晶片及科技產業是台灣的優勢，也是台灣對國際社會的責任」。

報道指，賴清德上月成為台灣參與同志遊行的最高層級政府官員，對此賴認為他支持同婚議題是非常自然的選擇，因為他堅信自由、民主與人權價值。報道又指，相對於台灣擁抱進步價值，以及對民主政治的堅持，北京則連「前總理李克強去世後情感過於豐沛的悼念內容都刪除」，以避免造成社會動盪。

最後，文章敘述，即便兩岸只隔100英里，但兩個社會彼此間的差異日益增加；未來，身為礦工之子的賴清德，將不畏懼各項挑戰，義無反顧地付出努力，以持續確保台灣民主自由的生活方式。