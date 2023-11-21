鬥魚創始人陳少杰被捕　傳與長沙鄉村敢死隊有關　身家曾高達百億

電子遊戲直播平台鬥魚創始人、董事會主席兼行政總裁陳少杰失聯多日。鬥魚21日（周二）晚間發布公告稱，陳少杰於11月16日左右被成都警方逮捕。



鬥魚的公告又稱，公司尚未收到任何有關對陳少杰進行調查或陳少杰明顯被捕的原因的正式通知。陳少杰的持續被拘留以及隨後針對相關方的任何相關法律訴訟和執法行動可能會對公司的聲譽、業務和經營業績產生重大不利影響。

公告發布後，在納斯達克掛牌的鬥魚美股盤前直線下挫，一度跌超過10%。

公告發布後，鬥魚美股盤前直線下挫，一度跌超10%。（《證券時報》）

內媒：傳與「長沙鄉村敢死隊」有關

據內媒《澎湃新聞》早前報道，業內傳聞稱，陳少杰一事可能與此前鬥魚直播間「長沙鄉村敢死隊」有關。「長沙鄉村敢死隊」利用鬥魚的各種抽獎規則進行涉嫌賭博活動，用戶在一段時間內購買指定道具，即可參與價值1000元（人民幣，下同）到數萬元的虛擬貨幣抽獎。「長沙鄉村敢死隊」再通過支付寶等第三方渠道等額購買虛擬貨幣來兌現獎金。

不少青少年沉迷其中，損失慘重且不能自拔。有用戶半小時內在該直播間瘋狂下注30多萬元。第三方直播數據平台統計，「長沙鄉村敢死隊」2020年收益高達1.77億元。不過「長沙鄉村敢死隊」在2021年被多家媒體曝光涉賭，目前在鬥魚平台上已經無法搜索到。

鬥魚此前頻頻遭到官方點名。據網信中國，今年5月8日，針對鬥魚存在的色情、低俗等嚴重生態問題，國家互聯網信息辦公室指導屬地湖北省互聯網信息辦公室派出工作組，進駐鬥魚平台開展為期1個月的集中整改督導。

個人身家最高接近百億元人民幣

據公開資料顯示，陳少杰1984年出生於濟南，從小學五年級就迷上了打遊戲機，上了大學更是通宵在網吧流連，最終大一時就輟學。

不過在25歲時，陳少杰將其合夥開發的「掌門人」遊戲平台賣給了盛大，賺取了數百萬元的第一桶金；並在一年後出資買下了A站，在國內率先引入彈幕功能。

鬥魚直播間。

2014年陳少杰將A站的「生放送」頻道獨立，並更名為鬥魚TV，並獲得了騰訊等的數億美元投資。2019年7月，鬥魚在納斯達克掛牌上市，當日市值接近300億元人民幣，鬥魚市值最高時接近500億人民幣，陳少杰個人身家最高也接近百億元人民幣。

但最近一兩年，鬥魚的經營和財務業績均不容樂觀，一方面是來自抖音、快手等短片平台的衝擊。鬥魚自身也面臨著增長乏力的困境。