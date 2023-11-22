無錫紡織公司火災釀7死　兩工廠負責人被控制

周一（20日）晚上6時30分許，江蘇無錫一間紡織公司發生火災，共造成7人死亡。事後，涉事企業已停工。周三（22日），事件出現新進展，火災涉及兩工廠的老板均被控制。



據早前報道，事發於前洲街道天天潤紡織科技有限公司，影片顯示，現場火光熊熊，大範圍被波及，整排的窗戶都被火光所吞噬，濃煙直衝雲霄。一名員工向內媒透露，當日一個被當成倉庫使用的車間起火，將旁邊相連車間引燃。

據《頂端新聞》報道，此次火災涉及到的兩公司的老板均已被控制，有遇難者家屬到達當地，正準備開展後續事宜。而此前封閉的隔壁工廠道路已經解封，但天天潤公司門口的道路依舊有圍擋，並有工作人員在現場維持秩序。

目前，被燒毀的大樓已被搭建起了遮擋布，不少女工在外圍聚集，希望進廠房宿舍取自己的生活用品。現場工作人員稱，是否能夠進去取生活用品，還需要等待確定。

據知情人士透露，天天潤公司這次起火建築共5層，一層，三層，五層是倉庫，二、四兩層是車間。目前正在準備做家屬賠償安撫工作，及安置工廠其他工人。

據了解，無錫天天潤紡織科技有限公司是中國花式紗線的主要生產廠家之一，已有十多年的歷史。公司擁有固定資產約25萬美元，職工800余人，標準廠房面積15000平方米。工廠現有毛紡設備10套，棉紡設備5000錠，花式撚線機10套，落錘100套，成球機3套。生產各種混紡紗、100%毛針織羊毛、針織紗等。年產量3000噸，產品遠銷日本、澳洲、美國、英國和德國。

值得注意的是，該公司曾因為制售不符合質量標準的商品行為及其從屬，被惠山區市場監管局處罰。