鬥魚陳少杰涉開設賭場罪被捕　傳與年收益1.77億涉賭直播間有關

電子遊戲直播平台鬥魚創始人、董事會主席兼行政總裁陳少杰失聯多日。鬥魚21日（周二）晚間發布公告稱，陳少杰於11月16日左右被成都警方逮捕。



成都都江堰市公安局22日（周三）發布警方通報稱，陳某杰（男，39歲）涉嫌開設賭場罪。目前，陳某杰已被依法執行逮捕。案件正在進一步偵辦中。



內媒：傳與「長沙鄉村敢死隊」有關

據內媒《澎湃新聞》早前報道，業內傳聞稱，陳少杰一事可能與此前鬥魚直播間「長沙鄉村敢死隊」有關。「長沙鄉村敢死隊」利用鬥魚的各種抽獎規則進行涉嫌賭博活動，用戶在一段時間內購買指定道具，即可參與價值1000元（人民幣，下同）到數萬元的虛擬貨幣抽獎。「長沙鄉村敢死隊」再通過支付寶等第三方渠道等額購買虛擬貨幣來兌現獎金。

「長沙鄉村敢死隊」利用鬥魚的各種抽獎規則進行涉嫌賭博活動。（網絡圖片）

不少青少年沉迷其中，損失慘重且不能自拔。有用戶半小時內在該直播間瘋狂下注30多萬元。第三方直播數據平台統計，「長沙鄉村敢死隊」2020年收益高達1.77億元，因此被網友稱為「鬥魚最大賭場」。不過「長沙鄉村敢死隊」在2021年被多家媒體曝光涉賭，目前在鬥魚平台上已經無法搜索到。

「彡彡九戶外」直播間因涉嫌違規，鬥魚平台上已關閉。（鬥魚截圖）

此外，「長沙鄉村敢死隊」並非鬥魚唯一的一個涉賭直播間。在2020年9月，鬥魚另一個直播間「彡彡九戶外」就曾被多家媒體報道指涉嫌聚賭。第三方數據顯示，僅在2020年，其收益就超過1億元。最終，主播付某某、潘某被判處六年有期徒刑，另有多人被判處緩刑，或處以罰金。

據內地自媒體「雷達Finance」披露，在「彡彡九戶外」被查處兩個月前，其背後的直播公會九途文化發生工商變更，股東新增武漢鬥魚魚樂網絡科技有限公司。企業信息數據庫「天眼查」顯示，武漢鬥魚的股東為鬥魚（香港）有限公司，而陳少杰是該公司的財務負責人。

鬥魚直播間。

鬥魚此前頻頻遭到官方點名。據網信中國，今年5月8日，針對鬥魚存在的色情、低俗等嚴重生態問題，國家互聯網信息辦公室指導屬地湖北省互聯網信息辦公室派出工作組，進駐鬥魚平台開展為期1個月的集中整改督導。