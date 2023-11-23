英偉達證實將為中國研發合規晶片

美國晶片大廠英偉達（Nvidia）11月上旬傳出將為中國市場研發改款的「合規晶片」，英偉達財務長克芮斯（Colette Kress）近日證實消息，但坦言美國對中國祭出晶片出口限制將對英偉達第四季營收造成負面影響，尤其對中國的銷售額將大幅下降。



據《日經新聞》報道，克芮斯表示，由於美國限制高階晶片出口，預計2024財年第四季，來自中國的業務占數據中心總營收的20%至25%，預計將大幅減少；但她相信，其他地區的強勁增長，將足以抵消這一下降。

克芮斯披露，英偉達正在與來自中國和中東的一些客戶合作，以獲得美國政府對其銷售高性能產品的許可；同時，英偉達正在開發符合美國政府政策且不需要許可證的數據中心新產品，且有望在未來幾個月內上市，但她預計這些產品對第四財季的銷售提振作用尚無法顯現。

克芮斯強調，設計和研發這些新產品，都是一個重要的過程，且英偉達會與美國政府充分討論這些產品。

本月初即有消息稱，英偉達已開發出針對中國市場的最新算力系列晶片：HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。據報，這三款晶片是由H100改款而來，符合美國相關規定。

Gartner 分析師盛陵海對此表示：「這就像是一場貓捉老鼠的遊戲，給英偉達帶來挑戰，要不斷換標改版。」