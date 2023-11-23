內地發表全球首創雙飛翼垂直起降無人機　-40℃、海拔5500米都能飛

撰文：許祺安
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內地無人機研製發展蓬勃，最新一款全球首創雙飛翼垂直起降固定翼無人機正式亮相，除了能在豎直狀態下進行垂直起降外，其可實現在零下40℃、海拔5500米，以及在7級強風中正常起降飛行的多項無人機性能極限，更成為吸睛焦點。

被譽為「中國科技第一展」的第25屆中國國際高新技術成果交易會上，一款國產全球首創的雙飛翼垂直起降固定翼無人機引發注目。《央視》報道，這款無人機可以實現豎直狀態下的垂直起降，起飛後，它又可以實現正常的平飛。

第25屆中國國際高新技術成果交易會上，公開一款全球首創雙飛翼垂直起降固定翼無人機。（翻攝自央視）

據了解，這款新型無人機由中國科學院長春光機所科研人員自主研發製造，採用全球首創的雙飛翼、多旋翼的氣動布局，科研團隊掌握了從驅動系統、傳感器數據融合、飛控系統及算法等全技術鏈路，創新性實現無人機在零下40℃、海拔5500米，以及在7級強風中正常起降飛行的多項無人機性能極限。

參展單位負責人廖東坡表示，做成雙飛翼可以實現完美的垂直起降，不需要滑跑也不需要跑道，將大幅度提高飛行器使用上的便利性。

此外，對照常規布局的固定翼飛機，這款無人機占地面積縮小4-5倍，更增添其優勢，未來將在電力、油氣管網、林業、應急、測繪等領域都將有廣泛的應用。

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