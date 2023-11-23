全國台聯副會長江爾雄任福建副省長　籍貫是「台灣彰化」

福建省十四屆人大常委會第七次會議23日閉幕，會議表決通過任命江爾雄為福建省政府副省長。值得注意的是江爾雄的籍貫為「台灣彰化」，江爾雄還是大陸對台重要統戰組織之一的大陸全國台聯副會長，並擔任台盟中央常委、福建省台聯會長、大陸全國政協委員等職。



福建省十四屆人大常委會第七次會議23日閉幕，會議表決通過任命江爾雄為福建省政府副省長。（網絡圖片）

公開資料顯示，現年56歲的江爾雄在福建閩清出生，報道指江爾雄的父親是台灣彰化人，1948年來到大陸生活工作。

報道指，在2009年，江爾雄第一次回到彰化祭祖，發現祖母的墓碑朝向大陸方向，上面鐫刻著祖父家鄉晉江的字樣。

江爾雄畢業於廈門大學經濟學院對外貿易系國際貿易專業，1987年畢業後成為中國航空技術進出口福建公司進出口一部業務員，在2006年擔任中國航空技術進出口福建公司總經理。

之後，她歷任台盟福建省委會專職副主委（正廳級）、秘書長，省政協副秘書長、港澳台僑外事委副主任等。

2012年12月至2023年1月，她任福建省台聯黨組成員、會長，全國台聯副會長（兼），台盟中央常委、省委會副主委（兼），省政協副秘書長、港澳台僑外事委副主任（兼，2013.01免）。今年1月，江爾雄任福建省人大常委會副主任。