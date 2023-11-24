港珠澳大橋旅遊12月中旬開通試運營　全程約140分鐘

廣東省珠海市周五（24日）召開記者會，宣布港珠澳大橋旅遊試營運將於12月中旬開通。港澳和內地居民將可以經大橋珠海公路口岸出發，參團遊覽大橋，全程遊覽時間約140分鐘。



會上宣布，上月經國務院批覆，同意增加港珠澳大橋海關監管區、口岸限定區域的旅遊功能，屆時港澳和內地居民將可以經大橋珠海公路口岸出發，參團遊覽大橋。

試運營期間，旅遊線路限定為珠海公路口岸出發往返藍海豚島，根據查驗單位的監管要求，旅遊活動採用預約組團、團進團出的管理模式。

港珠澳大橋旅遊試運營開通新聞發佈會今日在珠海召開，會上宣佈港珠澳大橋旅遊試運營將於今年12月中旬開通。（香港01資料圖片）

據了解，大橋旅遊將對兩類人士開放，包括持有效居民身份證的內地居民，以及已入境內地並持有效回鄉證的港澳居民。

港珠澳大橋管理局副局長段國欽介紹，遊客可近距離遊覽風帆造型的九洲橋、海豚造型的江海橋、中國結造型的青州橋，還可能偶遇有「海上大熊貓」之稱的中華白海豚。成功預約的遊客可自行前往港珠澳大橋旅遊檢查廳集合，整團在旅遊檢查廳辦理取票、驗證手續，聯檢單位將查驗遊客和行李物品，再整團乘搭旅遊專線巴士前往藍海豚島遊覽。

需要留意的是，大橋旅遊屬於口岸限定區域，遊客需經邊檢機關查驗准許才能進入，不屬於出境遊，珠海出入境邊防檢查總站已制定檢查監管辦法，旅客須整團、原路、按時返回旅遊檢查廳，遊覽結束後如需前往香港或澳門，需經口岸通關大廳按程序辦理出入境手續。