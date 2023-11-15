港珠澳大橋出境旅客人次漸反超入境　「港車北上」客升約一倍

隨著香港與內地全面通關，加上6月推出「港車北上」計劃，使用港珠澳大橋北上的旅客越來越多，以今年五一黃金周為例，出入境旅客總計約6萬5千人次，逐步升至十月重陽節假期的突破十萬人次，而踏入十月的兩個長假期，更是出境旅客人次多於入境旅客人次，而兩者差距更正在拉開。



另外，「港車北上」計劃推出前後的大橋使用車次，也有明顯變化，重陽節的出入境總車次為9490車次，較計劃推出前五一長假期的4245車次，上升一倍。



港車北上需經港珠澳大橋。（視覺中國）

民建聯立法會議員何俊賢書面質詢指，自內地與香港恢復正常通關後，港珠澳大橋的使用者急增，在長假期更出現擠塞情況。有市民反映指有數十個旅行團約千人於同一時段過關、私家車出入境檢查亭並無適當分流香港居民及訪港旅客，導致過關時間增加，有關情況在「港車北上」計劃推出後尤甚；及有旅客在重陽節長假期塞車超過3小時才可過關。他要求政府交代紓緩措施。

港珠澳大橋口岸的使用率越來越高（立法會文件）

保安局局長鄧炳強在回覆中交代了旅客在今年首十個月，日均使用大橋的出入境人次為55977人次，而最近期的三個長假期數字更清晰可見，旅客總數越來越多之餘，重陽節突破十萬人次，出境人次高於入境人次的差距，越來越明顯，由五一的入境旅客略多於出境的188人次，至十一黃金周假期時，出境人次開始反超入境人次，大約多出2600人次，至重陽假期，兩者差距進一步拉開至約3300人次。

至於使用大橋的車次，6月推出「港車北上」計劃後，黃金周和重陽節的出入境總車次，較計劃推出前的五一長期，明顯上升約一倍，而出境車次也逐步高於入境車次。

鄧炳強指，大橋自通關以來運作暢順，整體而言，98%香港居民能在十五分鐘內辦妥出入境手績，95%訪客也可於30分鐘內辦妥相關手續，他又否認香港口岸在重陽節假期有嚴重擠塞情況出現，指在高峰時段，一般車輛可於35分鐘在香港口岸完成清關離開。

他強調，一直有與澳門及內地相關部門，就大橋各項通關及執法合作保持緊密聯繫，在節日前及早作出全面準備和部署，靈活調配人手，並制訂應變計劃，確保口岸運作暢順。