傳染病高發季節來臨　衛健委：目前病例由已知流行病原體感染引起

近日，國務院聯防聯控機制發布《關於做好冬春季新冠病毒感染及其他重點傳染病防控工作的通知》（下稱《通知》），指出目前全國新冠疫情形勢總體平穩，但冬季我國新冠疫情仍存在反彈風險。周五（24日），國家衛健委召開新聞發布會，會上介紹，目前國內監測和報告病例由已知流行病原體感染引起。



《通知》指，冬春季是新冠、流感、諾如病毒胃腸炎等傳染病以及肺炎支原體感染等疾病高發季節。目前，全國新冠疫情形勢總體平穩，但冬季新冠疫情仍存在反彈風險。2023年10月以來，國內流感、肺炎支原體感染活動逐步增強，預計流感將出現全國冬春季流行高峰，肺炎支原體感染未來一段時間在部分地區仍將持續高發。今冬明春，國內可能面臨新冠、流感、肺炎支原體感染等多種呼吸道疾病疊加流行的局面。

在新聞發布會上，國家衛健委宣傳司副司長胡強強表示，隨著各地陸續入冬，呼吸道疾病進入高發季節，多種呼吸道疾病交織疊加。近期，該委指導各地加強統籌調度，落實分級診療制度，發揮醫聯體作用，加強對基層醫療衛生機構的技術指導，提高一般性感染的診療能力和重症識別的轉診能力。同時，指導各地對外公布本地區可以提供兒科診療服務的醫療機構信息，方便就近就醫。專家建議，症狀較輕的患兒首選到基層醫療衛生機構或綜合醫院兒科就診；也可通過醫聯體轉診到基層醫療機構進行後續治療或居家治療。

胡強強又介紹，周四（23日），國家衛生健康委、國家疾控局相關司局以及中國疾控中心、國家兒童醫學中心相關專家與世界衛生組織舉行了呼吸道傳染病技術交流視頻會議，介紹了國內近期呼吸道傳染病流行形勢和病原體監測、臨床診療、健康宣教等方面的情況。經了解，目前國內的監測和醫院系統報告的病例是由已知的流行病原體感染引起。