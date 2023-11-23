支原體肺炎｜內媒引廣州醫院：近日兒童呼吸道感染主要為流感病毒

內地多地近期受肺炎支原體感染及流感夾擊，內媒《南方都市報》23日報道，廣州有醫院及社區衛生服務中心稱，近日當地兒童呼吸道感染的主要病原體已由支原體變為流感病毒。



在首都兒科研究所，前往急診室、輸液室的兒童及家屬。（《人民日報》）

報道指，由於肺炎支原體感染並未納入內地法定傳染病行列，廣東的肺炎支原體感染數量並無權威統計，據近期廣州各大醫院反饋，從今年六七月份開始，肺炎支原體感染成為廣州兒童呼吸道感染的主要病原體，感染高峰持續至今。

報道指，從廣州市的珠江醫院了解到，從今年9月開始兒科中心就保持著較高的接診量，最近10天以來，發燒、咳嗽就診的患兒又有一輪增長，兒科中心接診量比此前增加15%左右。

在北京朝陽醫院常營院區輸液的兒童。（《人民日報》）

珠江醫院又指，兒童呼吸道感染的主要病原體已由支原體變為流感病毒，至目前，流感病毒感染在發燒患兒中的比例已佔到50%左右，乙流約佔30%，甲流約佔20%，同時支原體感染的比例下降至百分之十幾。

報道又引述廣州海珠區江海街社區衛生服務中心兒科副主任醫師李廣華稱，流感已成為發燒患兒主要感染的病原體。在11月21日的上午班，她接診的兒童患者有十餘人，佔了上午門診患者的一半左右，其中查出了4個乙流感染、1個甲流感染，沒有支原體感染。