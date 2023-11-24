淘寶天貓取消今年「雙12」　「年終好價節」如期舉行

阿里巴巴旗下淘寶天貓集團取消今年的「雙12」活動，不過，今年12月仍會舉辦平台大型活動「淘寶年終好價節」和「天貓年終好價節」，預計本月底開始招商。



「雙12」最初由淘寶發起，為每年12月12日舉行的購物節，是繼「雙11」屢創銷售記錄後，另一個重要的促銷時段。由於「雙12」是一年最後的促銷活動，商家通常選擇此時清理庫存，因此，部分商品的價格或更為實惠。

對於「雙12」更名「年終好價節」的市場消息，淘寶方面表示，「淘寶年終好價節」將於12月9日晚8時開啟，相比往年的「雙12」折扣力度、商家規模、商品規模，全面大幅度提升。

阿里巴巴旗下淘寶天貓集團取消今年的「雙12」活動。（視覺中國）

去年淘寶「雙12」活動的時間為12月8日至12日，淘寶跨店每滿200元人民幣減30元人民幣，天貓跨店每滿300元人民幣減40元人民幣。

值得一提的是，「雙11」的熱度已經在2017年達到最高峰後，逐年下降，今年的峰值搜尋量較去年下降60%。

據中國消費者協會周三（22日）發布的「2023年雙11消費維權輿情分析報告」現時，11月1日至11日，全國郵政快遞企業收取的快遞包裹達52.64億件，按年增長23.22%，日均業務量是平日業務量的1.4倍。11月11日當天，快遞包裹收件量達6.39億，是平日業務量的1.87倍，按年增長15.76%。