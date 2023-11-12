雙11專注網購！女子早到機場卻錯過航班 崩潰痛哭：被自己蠢哭了
撰文：TVBS新聞網
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雙11有人歡喜有人愁！在這一年一度的重大盛事，許多商家祭出優惠，讓消費者大賣特賣。不過，內地一名女子卻因為太過認真清空購物車，因此錯過登機時間，讓她崩潰痛哭。消息曝光後，引起網友的熱烈討論。
綜合內媒報道，這宗事件發生在本月11日上海機場內。據悉，一名女子於11日傍晚提早抵達機場，於是在候機室拿出手機購物，怎料，女子因為太過專注的搶購商品，回過神時，才發現飛機已經飛走了。
女子雙11錯過航班當場坐地痛苦。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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從照片中，可看見一名女子跪坐在地板上嚎啕大哭，女子表示之所以那麼專注，是因為「過了今晚雙十一就結束了」。最終，女子成功改簽，搭乘下一班飛機 ，女子也藉此呼籲大家希望不要有人像她這樣。
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事實上，「雙11購物節」是內地的景氣指標，各個電商巨頭都會祭出超高優惠來回饋消費者。不過，由於經濟不景氣，許多消費者轉為「理性消費」，「雙11」輝煌已不再，這次的購物節可說是沒有以前的熱鬧。
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