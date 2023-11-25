廣東發布提振消費27條　令各地區不得新增汽車限購措施

廣東省政府24日發布《進一步提振和擴大消費的若干措施》，從穩定汽車消費、促進家電和電子產品消費、穩定住房消費等8個方面，提出27條具體措施。



綜觀《若干措施》，關於穩定汽車消費佔了4條，包含優化汽車購買使用管理、擴大新能源汽車消費、活躍二手車市場，以及加大汽車金融支持，措施要求，各地區不得新增汽車限購措施，其中廣州、深圳更將進一步放寬小汽車購買指標申請資格，2023年廣州增加5萬個計劃外節能燃油車增量指標配額。

此外，為活躍二手車市場，廣東省也將落實全面取消珠三角區域「國家第五階段機動車污染物排放標準」（國五）小型非營運二手車限遷政策。推動廣州、深圳已備案銷售企業辦理二手車轉讓登記、申請臨時行駛車號牌的，不佔用號牌指標。同時，也將開通線上續辦二手車臨時行駛車號牌業務，優化二手車異地轉讓登記流程，全面推行二手車轉讓登記「一證通辦」。

中國汽車出口大幅成長，主要受惠於新能源汽車。（資料照片）

在推動服務消費擴容提質方面，《若干措施》提出提升餐飲消費、促進文旅消費等新政。具體舉措包括啟動「百城百區」金融支持文旅消費行動；今年面向在廣東消費的居民和游客發放1億元（人民幣）文旅消費券，提供100萬張景區優惠門票，派發100萬張特價優惠機票和1萬間優惠客房，組織1000場文藝演出進景區，開展100場嶺南特色重大文旅節事活動。

與此同時，廣東還將鼓勵各地市開展「家電煥新」活動，對消費者購買手機、電腦、音像器材、家用廚房電器具等九大類家用電器或電子產品給予補貼。