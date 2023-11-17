中國車用電池獨霸供應鏈　日媒：歐洲電動車無法擺脫對中國依賴

歐盟（EU）開始調查中國政府對大陸產製純電動汽車（EV）的政策補貼，希望擺脫對中國的依賴。但承擔歐洲發展電動車供應鏈任務的新興電池企業卻因中國的競爭出現經營危機，有專家分析稱，歐洲雖然極力發展自主電動車產業，但中國電池業都已幾乎掌握車用電池供應鏈，要擺脫對中國依賴的難度越來越大。



《日經中文網》16日報道，被歐洲列為發展電動車關鍵企業的英國新興電池（AMTE Power）於9月底召開股東大會發行新股籌資，但仍難挽回虧損局面，另一家在今年1月提出建設超級電池工廠英國伏特（Britishvolt）則已經宣告破産。

報道稱，歐洲企業在車載電池業務方面嚴重落後，韓國SNE調查公司的數據顯示，2022年全球市佔率由排名前2的中國寧德時代新能源科技（CATL）和韓國LG能源解決方案佔據一半，前5名中沒有歐洲企業。

這種在金屬箔上塗佈礦物混合物製成電池的技術，跟歐洲企業擅長的內燃機汽車完全是不同的技術。目前技術最領先的是中韓企業，由美國特斯拉前高管創辦、德國福斯等大型車企出資的瑞典Northvolt也致力於量産，但至今還沒有解決良品率的問題，未能達到原計劃的量產目標。

如果歐洲企業與中國企業的技術差距沒有縮小，要想充實供應鏈，就只能依靠中國企業，產業界與政府方針不一致的局面也越來越明顯。

報道指出，歐洲要擺脫對中國依賴的難點不僅僅是製造技術問題，如在用於電池的鎳等34種重要原材料中，有11種的開採或加工的最大來源即是中國，因此整個供應鏈實際上是被中國左右。日本伊藤忠綜合研究所研究員深尾三四郎認為，「電池的關鍵不是擺脫依賴，而是如何與中國相處」。

寧德時代走出國門，到德國和匈牙利建電池工廠。 （Getty/當代中國授權）

報道表示，歐盟在構建供應鏈方面已經落後，這一現狀已開始影響政府方針。繼歐盟之後，英國政府也於9月宣佈調整汽車脫碳戰略，歐盟目前也在討論在電池方面對依賴中國的擔憂。

報道結論，指電動車趨勢已不會停止，歐洲是借助中國等外力優先發展？還是不惜推遲電動車也要培育歐 企業和供應鏈並提高産業競爭力？英國新興電池企業的危機已反映出歐洲各國面臨的共同課題。