2023年中國最具幸福感城市發布　廣州入選　哪座城市排首名？

據新華社報道，「2023年中國最具幸福感城市」調查結果日前發布，成都、杭州等10個省會及計劃單列市，溫州、台州等11個地級城市，北京市西城區等3個直轄市轄區，廣州市天河區、杭州市富陽區等10個城區，太倉、瑞安等11個縣級城市當選。



成都太古里IFS大熊貓和成都電視塔。（視覺中國）

「中國最具幸福感城市」調查推選活動由《瞭望東方周刊》主辦，迄今已連續舉辦17年。今年的調查推選活動歷時近5個月，經過大數據採集、問卷調查、材料申報、實地調研、專家評審等環節的嚴格遴選，成都、杭州、寧波、南京、廣州、長沙、瀋陽、呼和浩特、青島、太原被推選為「2023年中國最具幸福感城市」（省會及計劃單列市）；溫州、台州、泰州、蘇州、鄂爾多斯、無錫、湖州、攀枝花、威海、營口、嘉峪關被推選為「2023中國最具幸福感城市」（地級市）。

此外，北京市西城區、上海市閔行區、上海市黃浦區被推選為「2023中國最具幸福感城區」（直轄市轄區）。廣州市天河區、杭州市富陽區、成都市龍泉驛區、杭州市拱墅區、寧波市鄞州區、杭州市臨安區、紹興市越城區、成都市雙流區、溫州市鹿城區、成都市溫江區被推選為「2023中國最具幸福感城區」；江蘇省太倉市、浙江省瑞安市、浙江省余姚市、浙江省樂清市、湖南省寧鄉市、內蒙古自治區伊金霍洛旗、湖南省長沙縣、河南省鞏義市、山東省榮成市、湖南省瀏陽市、浙江省寧海縣被推選為「2023中國最具幸福感城市」（縣級市）。

杭州。（視覺中國）

而根據材料申報和幸福城市大數據單項調查，廣東省雲浮市、浙江省慈溪市、江蘇省靖江市、東營市墾利區被推選為「2023中國最具幸福感城市之美麗宜業之城」。

報道指，本年度調查推選活動以「高質量發展讓城市更幸福」為主題，以城市如何以人民為中心，不斷推進治理體系和治理能力現代化，實現高質量發展，走出一條中國特色城市發展道路為主線，對中國城市的幸福感進行調查，推介幸福城市建設的生動實踐。