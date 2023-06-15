有片｜內地球迷衝入球場擁抱美斯　被5保安架走仍露幸福笑容爆紅

美斯（Lionel Messi，梅西）日前隨阿根廷國家隊抵京，今晚（15日）在北京工人體育場與澳洲上演友誼賽，阿根廷以2-0擊敗澳洲，比賽中除了吸引大批中國球迷入場觀看，央視更直播本場賽事。



不過，比賽有一個插曲，一名內地球迷衝入球場擁抱了梅西，並和阿根廷隊門將馬天尼斯擊掌，隨後狂奔了大半場，最後被安保人員帶離。不過他因為成功與梅西擁抱，即使之後被五個保安架走，仍面露幸福微笑，在內地爆紅。許多網民羨慕他稱「是全世界最幸運的男人了！」，亦有網民玩笑說道「跑這麼快，我們國足有希望了！」



有網民敘述事情發生經過稱，這個幸運的球迷從看台跳下來，衝進球場先抱了梅西晃過了三個保安，漏掉了洛塞爾索主動伸出來的手，一路狂奔，並和馬天尼斯擊了一下掌。

之後這個球迷被7、8個保安追，但他通過走位繞場又跑回了球門前，並和阿古拿擊掌，最後這個球迷臉上洋溢著幸福的微笑，被五個保安抬了出去。

據了解，返回看台後，該球迷被當成英雄一樣，許多球迷都爭相跟他合照。不過亦有網民擔心他會不會被追究法律責任。但該球迷表示，「沒啥事，我還未滿18歲。」

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對於該球迷的行為，網民多讚賞他「真的跑得很快」，不少網民表示能抱到美斯，真的是「美夢成真」；更有不少網民借機諷刺國足稱「這小伙跑得比國足好」、「這程度應該要進國足，能跑贏他們。」

2023國際足球邀請賽今晚在北京新工人體育場舉行。大批球迷早早到場，不少人更穿上阿根廷球衣。美斯賽前與隊友在場上熱身，期間向看台席的球迷揮手打招呼：