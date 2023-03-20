國際民調機構：中國人幸福感全球最高　遙遙領先美國　日韓倒數

國際民調機構益普索集團（Ipsos）近日發布的一份有關全球幸福指數的調查結果顯示，在32個國家中，幸福感指數最高的國家是中國（91%），其次是沙特阿拉伯（86%）與荷蘭（85%）。



益普索是一家總部位於法國巴黎的國際性民調機構，在香港也曾進行過「針對新冠病毒對香港消費者的影響」等研究。據《中國新聞網》報道，益普索於2022年12月22日至2023年1月6日，通過其全球線上調查平台，對32個國家的2萬2508名成年人進行這項調查，其中並未包括港澳台地區。

調查結果顯示，平均而言，在32個國家中，近四分之三（73%）的成年人認為自己很幸福。在所有接受調查的國家中，幸福感指數最高的前十個國家依序為：中國、沙特阿拉伯、荷蘭、印度、巴西、阿拉伯聯合酋長國、墨西哥、哥倫比亞、澳洲、智利。

國際民調機構益普索調查顯示，中國人幸福指數最高。（益普索Ipsos）

美國(76%)和日本(60%)分別排在第14、第29名。韓國以57%排名第31，最後一名的是匈牙利，幸福感指數為50%。

這項全球調查揭示了幸福的驅動因素，生活滿意度在拉丁美洲飆升，但在許多西方國家下降。雖然人們努力建立社會關係，但許多人對未來的人際關係持悲觀態度，五分之一的人認為，他們找不到人可以尋求支持。

調查報告指出，平均而言，中等收入國家(按照世界銀行定義)的幸福感，比高收入國家的幸福感增長得更明顯。自益普索（Ipsos）2011年開始跟蹤調查以來，中等收入國家的平均幸福水平，首次超過了高收入國家。

在生活的方方面面中，人們最滿意的往往是他們與孩子、配偶、親戚、朋友、同事和自然之間的關係，以及與知識相關的領域，如他們的教育水平和獲取信息的渠道。從全球平均來看，人們往往對自己國家的經濟、政治或社會狀況、自己的財務狀況、愛情以及體育活動最不滿意。