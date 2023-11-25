內地10月社會消費品零售總額4.3萬億元　按年增7.6%連續3個月回升

商務部日前公布數據顯示，10月，內地的社會消費品零售總額4.3萬億元（人民幣，下同），按年增長7.6%，增速較9月加快2.1個百分點，連續3個月回升；1至10月累計38.54萬億元，按年增長6.9%。



商務部日前公布數據顯示，10月，內地的社會消費品零售總額4.3萬億元人民幣，按年增長7.6%。（視覺中國）

社會消費品零售總額的增長主要體現在五個方面，一是商品消費增速加快，10月，商品零售額按年增長6.5%，增速較上月加快1.9個百分點。當中，新能源汽車銷量按年增長33.5%，佔新車銷量比重達33.5%。

二是服務消費較快增長，1至10月，服務零售額按年增長19.0%。在節日效應等因素帶動下，住宿餐飲、文化旅遊、交通出行等服務消費需求集中釋放。鐵路旅客運輸量、城市軌道交通客運量按年分別增長195.6%和55.8%。

三是網上零售增勢較好，1至10月，網上零售額12.3萬億元，按年增長11.2%，其中實物商品網上零售額10.3萬億元，增長8.4%，佔社會消費品零售總額的比重達26.7%。

1至10月，鐵路旅客運輸量按年增長195.6%。（新華社）

四是實體零售持續恢復，1至10月，限額以上實體店零售額按年增長4.3%，增速較1至9月加快0.3個百分點。其中，國慶期間，全國示範步行街日均客流量按年增長87.4%，36個大中城市重點商圈日均客流量按年增長1.6倍。

五是城鄉消費穩步增長，10月，城鎮消費品零售額3.7萬億元，按年增長7.4%；鄉村消費品零售額5854億元，增長8.9%。1—10月，城鎮、鄉村消費品零售額分別為33.39萬億元和5.16萬億元，按年分別增長6.8%和7.6%。

中國首席經濟學家論壇理事長連平認為，消費在經濟增長中的貢獻在最近幾個月出現比較大幅度的擴張，有效帶動經濟保持較快增長。接下來，在服務業持續向好、傳統消費旺季帶動消費場景更為豐富、房地產和汽車銷售持續好轉、促消費政策力度不斷加大、就業形勢有所緩和等多項利好因素推動下，消費有望繼續較快回升。