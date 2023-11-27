支原體肺炎是新冠變異？完全可以在家自癒？內地專家一一解答

內地呼吸道疾病進入高發時期，國家衛生健康委近日表示，近期呼吸道感染性疾病以流感為主，此外還有鼻病毒、支原體肺炎、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起。分析認為，近期內地急性呼吸道疾病持續上升與多種呼吸道病原體疊加有關。



內地傳出「支原體肺炎是新冠的變異」的說法，對此北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉否認這一傳言，強調兩者毫無關係。



近日央視《健康中國》欄目邀請多名專家，就當前網絡上常見的關於呼吸道疾病誤區進行詳解。

問：今年的冬季呼吸道病毒複雜，疊加感染很可怕？

復旦大學附屬華山醫院教授張文宏表示，很多人會害怕自己疊加感染。其實有時候檢測出多種病毒或細菌是因為採取了非常敏感的檢測手段，不用過於擔心。

童朝暉則表示，儘管測出來了很多病原體，但並不代表每一種都是致病的。醫生會結合病人的臨床情況，綜合分析哪一種是病人的致病菌。

問：支原體肺炎是新冠的變異？

童朝暉表示，人類在20世紀初就發現了支原體這種微生物，直到20世紀末期才確定它是一種病原體，而新冠病毒在2019年末才被大家知曉，兩者毫無關係。

為甚麼孩子特別容易感染支原體？童朝暉表示，兒童的免疫力系統發育不健全，抵抗力不如成人，因此更容易被感染。

在北京朝陽醫院常營院區輸液的兒童。（《人民日報》）

問：支原體肺炎完全可以在家自癒？

童朝暉表示，大多數情況下，不管是病毒還是支原體，如果局限在上呼吸道，大部分可以自癒，一小部分可能會發展到肺炎。

張文宏表示，一般來說，支原體肺炎在家用一些對症藥物就能好轉，但需要注意有沒有向重症的方向發展。比如，孩子用藥後情況好轉，就可以在家觀察；如果吃了退燒藥仍高燒不退，狀態萎靡不願吃東西，這種情況應盡早就醫。