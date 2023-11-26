呼吸道疾病｜中疾控專家：5-14歲人群以流感病毒、肺炎支原體為主

今日（26日）下午，國家衛健委舉行新聞發佈會，介紹冬季呼吸道疾病防治有關情況。中疾控專家介紹，目前，5-14歲感染人群主要以流感病毒、肺炎支原體、腺病毒為主。會上同時強調，各級各類醫療機構呼吸道門診、發熱門診不得隨意停診。



中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，多病源監測結果顯示，近期呼吸道感染性疾病不同年齡群體流行的主要病原體不同。1-4歲人群以流感病毒、鼻病毒為主，5-14歲人群以流感病毒、肺炎支原體、腺病毒為主，15-59歲人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒為主，60歲及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠狀病毒為主。

浙江省杭州市衛生健康委黨委副書記、副主任應旭旻表示，優化門診服務，一是增加醫療服務供給，門診服務「應開放盡開放」。綜合性醫院、專科醫院、基層社區衛生服務中心等各級各類醫療機構呼吸道門診、發熱門診等要常態化開放，根據需要延長服務時間，不得隨意停診，並創造條件開設夜間門診。

二是建立動態監測調配機製，醫療資源「應調配盡調配」。通過城市大腦數據駕駛艙，實時監測醫療機構門急診就診量、就診等候時間等數據，科學設置預警指標，如負荷過載，實時啟動應急調整機制。三是改善醫療服務舉措，服務流程「應簡化盡簡化」。優化醫療服務流程，改善掛號、檢查、取藥等服務流程，減少不必要環節，讓患者「邊候診邊檢查」，盡量減少病人就診過程的等待時間。