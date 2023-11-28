近日，中國學者沈少明、陳國強、蘇冰課題組合作研究，揭示細胞感應氨基酸新機制，論文成果成功刊登於國際著名期刊《細胞代謝》（Cell Metabolism）。



據介紹，細胞如何感知胞內營養物質，尤其是氨基酸的變化及其響應的分子機製一直是生命醫學研究的重要問題之一。本次中國學者團隊研究，首次發現細胞內各種氨基酸濃度的改變可以統一地通過mTOR泛素化來被細胞感知，進一步解釋其廣泛感知所有氨基酸濃度波動的原理。

中國學者合作研究揭示細胞感應氨基酸新機制，論文登國際著名期刊。（網絡）

針對細胞對氨基酸的感知機制仍不夠清晰、尤其是目前大部分氨基酸是如何被感知並沒有統一的模型來解釋等問題，研究團隊將細胞培養液中的氨基酸逐一剔除，發現任一類型氨基酸的缺失均可引起mTOR發生泛素化，並且mTOR泛素化介導了多種類型氨基酸缺失情況下mTORC1的活性抑制，證明該通路在感應膳食中氨基酸不足的過程中發揮重要作用。

該研究首次揭示了mTORC1可以普遍感應氨基酸變化的新通路和機制，為mTORC1感應細胞內氨基酸水平以精細調控生命活動提供了新視角，為藥物和食物療法治療mTORC1失調相關疾病提供了新可能。