上海男捐獻造血幹細胞救治罕見病雙胞胎：希望他們能好好看看世界

綜合內媒報道，近日，上海28歲男子曹署風在經歷諸多波折後，成功捐獻造血幹細胞，用於救治罕見疾病雙胞胎。該案例亦為上海首例一人捐獻造血幹細胞同時救治雙胞胎。曹署風表示，希望能夠幫助到孩子們，讓他們能好好看看世界。



曹署風來自奉賢區海灣鎮，2021年參加了造血幹細胞採樣，並成為一名捐贈登記志工。今年4月，他接到自己配型成功的電話，第一時間同意捐獻。

然而，在捐獻前的體檢環節，曹署風的一項指標未能達標，捐獻被迫中止。他得知受捐獻的是一對罕見病雙胞胎，「真的很希望能幫到他們」。

隨後，曹署風開始堅持鍛煉，並按照醫生建議按時吃藥，積極調整，每晚堅持跑步3-5公里，終於在8月底時體檢合格，再度與雙胞胎配型成功。

曹署風在醫院進行造血幹細胞采集。（上海市紅十字會）

曹署風表示，雖然他與雙胞胎素未謀面，但這可能是他這輩子唯一一次救人的機會，「我很珍惜，一定要把握住這個機會。」

最終，曹署風成功捐獻200毫升造血幹細胞懸濁液，成為上海第595例造血幹細胞捐贈者。他表示，希望小患者可以健康成長，「去做自己喜歡的事，好好看看這個世界。」

曹署風獲贈「捐獻造血幹細胞榮譽證書」。（澎湃新聞）

仁濟醫院血液科主任侯健表示，「就目前而言，治癒血液系統惡性腫瘤的唯一方法，就是造血幹細胞移植，這對於臨床治療具有極大意義。我們也希望能有更多人伸出援手，拯救處在病痛中的孩子。」

根據上海市紅十字會工作人員介紹，自1990年代初期開展非血緣造血幹細胞捐贈計畫至今，中國造血幹細胞捐贈者資料庫上海市分庫累計在庫志願捐贈登記者已達17萬人。截至目前，上海已累計實現了595例造血幹細胞捐獻，