中國首張高軌衛星互聯網初步建成　覆蓋一帶一路共建國家沿線重點

據航天科技集團消息，近日，首張完整覆蓋中國國土全境及「一帶一路」共建國家沿線重點區域的高軌衛星互聯網初步建成。



新華社報道指，隨著中星16號、中星19號和中星26號高通量通信衛星近年相繼成功發射，中國航天科技集團有限公司中國衛通已初步建成首張完整覆蓋中國國土全境及「一帶一路」共建國家沿線重點區域的高軌衛星互聯網。

今年2月23日，中星26號衛星成功發射入軌，已先後完成東經125度軌位的定點、在軌交付、測試驗證等工作，並於6月開始提供服務，目前運行正常。其為中國首顆超百Gbps容量高通量通信衛星，採用自主研發的東方紅四號增強型衛星平台，屬新一代高通量通信衛星，能滿足衛星互聯網及通信傳輸要求。

今年2月23日，中星26號衛星成功發射入軌。（北京日報）

據中國衛通專家介紹，高通量通信衛星的優勢是帶寬非常寬，傳輸速率非常快。他舉例，這猶如在家上網，網絡由2G、3G到5G，帶寬越寬，下載影片或者是進行視訊通話便越順暢，體驗越好。

報道指，中國衛通未來將推動更大單星容量衛星建設，預計到「十四五」末期，高通量通信衛星總容量將超過500Gbps，屆時，將為中國及「一帶一路」共建國家沿線航空、航海、應急、能源、林草等行業及普遍服務用戶提供高速的專網通信和衛星互聯網接入服務。同時為邊遠地區提供安全可靠、無縫覆蓋的信息傳輸手段，進一步縮小城鄉「數字鴻溝」，並有效滿足航空航海市場對於寬帶通信的巨大需求，在為國家數字經濟發展築牢基礎網絡能力的同時，也為衛星互聯網業務提供可持續發展的新商業模式。