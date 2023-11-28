逾300萬人報考國家公務員創新高　學者分析：民營經濟不佳

不少人渴求「鐵飯碗」，今年，中國國考吸引超過300萬人報考，競爭最激烈的報名錄取比高達3572：1。近日，學者分析指出，民營經濟不佳，加上青年考研意願低，令國考人數創新高。



據德國之聲（DW）周一（27日）報道，國考人數創新高，與疫情後的經濟與就業情勢有關。華東師範大學經濟與管理學部副教授陳弘信直言，中國的民營經濟真的不好。以上海為例，當地許多餐廳現今都消費降級，原本平均50元（人民幣．下同）的小吃，現在得降到僅35元，縱然一些餐飲業者主張應維持原價，但也有人認為應先求存活下去，總不能一直沒生意。

2024年度國考日前開考，圖為11月26日，考生在南京林業大學考點的候考教室內溫習。（新華社）

上海社科院社會學研究所助理研究員張可則指出，國考考生人數破紀錄可能是經濟原因，但深究還是得分析考生背景才能得知；若今年非應屆考生較多，也有可能是防疫解封後的「滯後效應」。張發現，雖然考公務員的人數增加，但考研的人數卻在減少，是否意味著年輕人放棄考研選擇找「鐵飯碗」，也是值得觀察的方向。

據報道，中央機關及直屬機構明年度公務員錄用考試報考人數首次突破300萬，達約303萬3000人，而前10個競爭最激烈職缺報名錄取比都超過1700：1。其中，競爭最激烈的報名錄取比高達3572：1，為國家統計局寧夏調查總隊業務處室一級主任科員及以下一職，只招考1人，學歷要求碩士研究生及以上。