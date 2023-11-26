2024國家公務員考試今日開考　報名人數破300萬　錄取比達77:1

2024年度內地國家公務員考試（簡稱：國考）公共科筆試於今日（26日）正式開考。今年國考報名人數首次突破300萬，平均約77人競爭一職位。



據國家公務員局介紹，本次國考計劃招錄規模達3.96萬人，共有303.3萬報名者通過了用人單位的資格審查，通過資格審查的人數與計劃錄用人數比例約為77:1。

2024年國考筆試今日開考，報名人數首次突破300萬。（視覺中國）

對照去年，2023年國考計劃招錄3.71萬人，近260萬人報名過審，通過資格審查人數與計劃錄取人數之比約為70:1。本次國考計劃招錄規模較去年同期增加0.25萬人，擴編約6.7%，報名人數首次突破300萬人，報錄比也有所增長，從報名階段開始熱度持續攀升。

據悉，截止今年國考報名結束，競爭熱度較高的前十個職位報錄比均超1700:1。最熱門職位報錄比達到3572:1，該職位為國家統計局寧夏調查總隊「寧夏調查總隊業務處室一級主任科員及以下(3)」，在本次國考中僅招考1人。

上述職位招聘專業包含9大類專業，學歷要求碩士研究生以上，對於政治面貌、基層工作年資、服務基層計畫等均無限制。在本次國考報名中，該職位因高報錄比受到廣泛關注。