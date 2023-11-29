臘肉上噴灑農藥敵敵畏滅蟲　浙江兩商販犯有害食品罪獲刑

為了防止醃製的臘肉生蟲，浙江兩名商販竟在上面噴灑敵敵畏，最終因生產、銷售有毒、有害食品罪被判刑。



最高人民法院、最高人民檢察院周二（28日），聯合發布一批危害食品安全犯罪典型案例。當中一宗案情指出，2019年至2021年6月，被告張某玉、張某在浙江省東陽市某菜市場銷售臘肉，為滅蟲而使用農藥敵敵畏噴灑臘肉，合共銷售噴灑敵敵畏的臘肉製品70斤，銷售金額合共2600元人民幣。經浙江省金華市食品藥品檢驗檢測研究院檢驗，從扣押的腌肉樣品中檢測出敵敵畏，含量為0.48mg/kg。

浙江省東陽市人民檢察院以生產、銷售有毒、有害食品罪對被告張某玉、張某提起公訴。當地法院經審理認為，被告張某玉、張某在生產、銷售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料，其行為已構成生產、銷售有毒、有害食品罪。兩被告具有坦白情節，認罪認罰。

當地法院經審理認為，被告行為構成生產、銷售有毒、有害食品罪。（視覺中國）

據此，以生產、銷售有毒、有害食品罪判處被告張某玉有期徒刑七個月，併處罰金人民幣三千元；以生產、銷售有毒、有害食品罪判處被告張某有期徒刑六個月，併處罰金人民幣三千元。

最高人民檢察院認為，敵敵畏是《食品中可能違法添加的非食用物質名單》明確禁止添加到食品中的物質，屬於「有毒、有害的非食品原料」，在生產、銷售的臘肉上噴灑敵敵畏，應當以生產、銷售有毒、有害食品罪定罪處罰。