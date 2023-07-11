中國太空站將養魚　魚缸、魚糧、投餵方式與地面大不同？

7月10日，空間站科學與應用項目徵集宣講會在北京舉行。中國載人航天工程空間應用系統總指揮助理張偉介紹，中國太空站將飼養斑馬魚，用於研究小型密閉系統中魚和微生物的相互作用；由於斑馬魚是脊椎動物，還可以研究骨丟失現象。



中國載人航天工程空間應用系統總指揮助理張偉介紹，中國太空站將飼養斑馬魚，用於研究小型密閉系統中魚和微生物的相互作用。（影片截圖）

中科院上海技物所空間生命科學儀器研製團隊，2022年接受《人民日報》旗下的「大江東工作室」採訪時介紹了太空養魚項目。

在籌建中國太空站的過程中，上海技物所承擔了其中重要的生命生態、生物技術科學實驗系統研製。科研人員要實現在一個失重的水族內做到自動餵魚、氧氣平衡控制、溫度控制、光照控制等，模擬出和地面池塘一樣的生存環境，藻類在「陽光」下健康生長，魚能在太空中存活並繁殖產卵。

LED燈為藻類提供光照並模擬日夜更替，監控攝像機記錄魚的存活狀況，配置的水循環系統還可以監測水的pH值、水溫、溶解氧、電導率等參數，同時，所有的數據都要傳輸到地面以作監測和分析。

太空養魚。（影片截圖）

中科院上海技物所結構工程師田清介紹，太空魚缸是密閉，在太空的失重狀態下，餵食、撈魚卵等事情會變得異常艱難。研製過程中，很多環節要經過數年反覆論證、試驗，譬如自動投餵魚食的設計。

除了太空站日常的維護工作和鍛煉身體，航天員亦要做大量的空間實驗，難以在一天內餵魚數次，因此要研發出自動投餵裝置，並解決魚糧的形狀。

田清介紹，在太空中無法投餵顆粒狀、木屑狀的飼料，團隊便將魚糧做成方便擠入魚缸的牙膏狀，但因膏狀魚糧食添加了大量粘稠劑，味道完全不吸引魚進食。經過多次成分改良試驗，最終才成功「馴服」魚接受膏狀魚糧。

除此之外，團隊又要解決將魚糧送入水族箱的問題。起初，他們考慮利用彈簧自動彈射的辦法投餵，但裝魚糧的「子彈進匣」環節仍需勞煩航天員動手。

其後，他們嘗試用電梯式旋轉送入的方式，定時定量自動投餵，但需要把食物預埋進培養盒，實驗週期會因此受限。若實驗進程延長，後期或出現魚糧不足的情況，實驗的抗風險能力降低。

中科院上海技物所空間生命科學儀器研製團隊。（人民日報）

經過近一年的摸索後，團隊終於研製出一套自動監測魚生長變化並自動餵食的智能系統。2019年，團隊研製出整個水族箱樣本，開始做模擬太空環境的養魚實驗。

養魚實驗中包括適量水藻、兩雌兩雄4條斑馬魚。2019年春節前，田清打算將實驗系統調試平穩後回家過年，豈料系統一直不穩定。由於未有掌握水藻產生氧的規律，水中的溶氧值忽高忽低，魚時不時翻肚。值班的團隊成員重覆試驗，此後一個月，系統才逐步穩定。

2022年7月24日，問天實驗艙成功送到中國太空站，當中包括用於太空養魚的小型受控生命生態實驗模塊。在問天艙升空之時，團隊成員仍持續優化太空魚缸。田清表示，地面的模擬實驗做得愈充分，數據愈好，天上的突發狀況才會愈少，「問天艙先把設備送上去，做通電測試，如果一切順利，魚兒很快也會被送上太空」。