著名蒙古族歌唱家德德瑪病逝　享年76歲　多首代表作傳唱大江南北

綜合內媒報道，著名蒙古族女中音歌唱家德德瑪，因病逝世，享年76歲。其代表作《美麗的草原我的家》、《草原夜色美》、《草原上的風》等傳唱大江南北，頗具影響力。



周二（28日），內地音樂人科欽夫發文指，「驚聞德德瑪老師病逝。現在，我父親阿拉騰奧勒、德老師、火華老師，《美麗的草原我的家》的三位締造者可以在天上重聚了。」

德德瑪逝世的消息迅速在內地網絡引發廣泛關注，不少網民都表示「不敢相信」、「不可思議」，並感謝她留下的動人歌聲，「小時候是聽她的歌想像着大草原的樣子。」

公開資料顯示，德德瑪是中國蒙古族女中音歌唱家、國家一級演員。1947年出生於內蒙古阿拉善盟額濟納旗。1978年，憑藉《美麗的草原我的家》受到歌唱界的極大關注。

1998年3月，為慶祝中日邦交正常化20周年，德德瑪應邀到日本演出。因58天要演41場，當時已經53歲且患有高血壓病的德德瑪體力嚴重透支。

當年4月2日第25場演出時，德德瑪突發腦溢血，然而她堅持把歌唱完；謝幕後，剛進入後台就昏倒在地。德德瑪被醫生告知她的右半身癱瘓。直至1999年，德德瑪在北京重返舞台，基本康復。