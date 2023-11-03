演員韋偉逝世享年101歲　為中國電影史經典《小城之春》女主角

據微信公眾號「北京國際電影節」消息，曾出演中國電影史經典之作《小城之春》女主角的韋偉於周四（2日）在香港去世，享年101歲。



韋偉原名繆孟英，1922年於廣東省中山市出生，1941年登上戲劇舞台，參加上海職業話劇團，1947年出演其處女作《夜店》。

1948年，韋偉主演了中國電影史經典作品、由著名導演費穆執導的《小城之春》，與石羽、李緯、張鴻眉等人合作。該片講述少婦周玉紋與長期抱病的丈夫戴禮言過著平淡而無味的生活，突然有一天，周玉紋與昔日的戀人章志忱重逢後發生的故事。期間，費穆一直雕琢韋偉的表演，令其在片中展現出完全不同的一面。

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上世紀50年代，韋偉來到香港，並參演多部左翼電影公司影片，包括朱石麟等人接棒費穆的《江湖兒女》。60年代，韋偉婚後漸漸淡出銀幕。直到90年代，當坊間重新挖掘《小城之春》的影史價值時，電影界發現韋偉尚健在，許多影片於是開始邀請她客串。直到2011年，韋偉還有演出。

公開資料顯示，韋偉最後一部參演的電影，是2010年，香港新浪潮導演黃國兆改編自劉以鬯同名作品的電影《酒徒》。