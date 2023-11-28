40歲漸凍人網紅卓君逝世 生前靠3隻手指直播帶貨 常做義工助人
撰文：ETtoday
出版：更新：
內地漸凍人網紅卓君（本名：李卓君）於24日早上5:30逝世，終年40歲。
母親透過抖音帳號發文：「明明今天早上5:30去世了，這段時間感謝大家對他的支持和幫助。」
而他16歲罹患漸凍症，曾被醫生斷言活不過20歲，但自學網絡直播帶貨，僅靠3根手指操作滑鼠，在網絡上打開知名度，被稱為勵志網紅。
「只得3根手指」仍努力賺錢幫輕父母 更常當義工幫助其他有需要人士（點圖放大瀏覽）：
+19
卓君16歲確診漸凍症，因病輟學後，開始在家自學網頁編輯，曾在淘寶開店賣商品，為了減輕父母壓力，自學直播帶貨，開直播帳號「堅強李卓君百貨」，靠著還沒僵硬的3根手指頭操作滑鼠、上傳影片。
他還加入臨海市義工組織，雖然坐著輪椅，仍時常到養老院等相關機構參加活動，貢獻一己之力，一家人去年（2022）獲頒「新時代文明實踐周周正能量獎」。
【延伸閱讀】瘋傳內地網紅「Cosplay步驚雲」抬巨型匾額上街 背後動機極感人（點圖放大瀏覽）：
+20
雖然曾被醫生告知活不過20歲，卓君仍珍惜人生，母親不離不棄照顧兒子，最後仍要面對白髮人送黑髮人之痛。
網友紛紛湧入留言：「同為母親，代入一下發這條訃告的情景，心都碎裂了」、「沒想到突然這麽走了，挺難過的，尤其是作為有孩子的媽媽，養育如此辛酸還是挽救不了兒子的命」、「祈願你在天國無病無痛，健康安樂」。
28歲網紅每月出糧5000萬給員工 剪輯師月入近百萬 去年繳2億稅網紅｢雅典娜liya｣疑被閨密賣到菲律賓兼遭綁架虐打 知情人曝真相抖音百萬網紅蘇晴晴柔弱病夫「忽生神力」砸毀全家 網民疑造假網紅「狗頭蘿莉」輕生獲救揚言不再賣身材 轉行賣煎餅穿這樣惹議32歲抖音越野車網紅鋸條插妻雙眼 累她摘除眼球 懊悔割腕自縊亡網紅到底多賺錢？內地抖音第一播主花1.03億元 買下15層高大樓抖音網紅炫富靠父幹召「警用直升機」作背景 驚動官方出手平民憤網紅激似謝霆鋒 唱1首歌收10萬3年夠買樓 英皇也要出信澄清
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】