40歲漸凍人網紅卓君逝世　生前靠3隻手指直播帶貨　常做義工助人

內地漸凍人網紅卓君（本名：李卓君）於24日早上5:30逝世，終年40歲。



母親透過抖音帳號發文：「明明今天早上5:30去世了，這段時間感謝大家對他的支持和幫助。」

而他16歲罹患漸凍症，曾被醫生斷言活不過20歲，但自學網絡直播帶貨，僅靠3根手指操作滑鼠，在網絡上打開知名度，被稱為勵志網紅。

「只得3根手指」仍努力賺錢幫輕父母 更常當義工幫助其他有需要人士（點圖放大瀏覽）：

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卓君16歲確診漸凍症，因病輟學後，開始在家自學網頁編輯，曾在淘寶開店賣商品，為了減輕父母壓力，自學直播帶貨，開直播帳號「堅強李卓君百貨」，靠著還沒僵硬的3根手指頭操作滑鼠、上傳影片。

他還加入臨海市義工組織，雖然坐著輪椅，仍時常到養老院等相關機構參加活動，貢獻一己之力，一家人去年（2022）獲頒「新時代文明實踐周周正能量獎」。

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雖然曾被醫生告知活不過20歲，卓君仍珍惜人生，母親不離不棄照顧兒子，最後仍要面對白髮人送黑髮人之痛。

網友紛紛湧入留言：「同為母親，代入一下發這條訃告的情景，心都碎裂了」、「沒想到突然這麽走了，挺難過的，尤其是作為有孩子的媽媽，養育如此辛酸還是挽救不了兒子的命」、「祈願你在天國無病無痛，健康安樂」。

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