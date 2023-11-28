黑龍江煤礦事故致11人遇難　所屬公司近3年遭罰幾十次罰金達555萬

央視報道，28日（周二）下午，黑龍江龍煤雙鴨山礦業有限責任公司雙陽煤礦發生事故，初步判斷為衝擊地壓所致。截至傍晚6時，事故造成11人遇難。事故原因正在進一步調查中。



雙陽煤礦衛星圖片。（《上游新聞1》）

國家安全生產應急救援中心曾在其微信公眾號的一篇文章中指出，衝擊地壓事故是井巷或工作面周圍岩體由於彈性變形能的瞬時釋放，產生突然劇烈破壞的動力現象造成的冒頂、片幫、底鼓、支架折損等。

文章指，衝擊地壓事故會造成人員壓埋、砸傷等直接傷害，或造成窒息等間接傷害。也容易造成巷道堵塞使人員被困災區。還可能造成有害氣體湧出，引發爆炸、燃燒等繼發事故。

所屬公司近3年遭罰幾十次

據內媒《界面新聞》報道，近3年，龍煤雙鴨山公司因違反安全生產方面的相關規定，受到礦山安全監察局、黑龍江省煤炭生產安全管理局等部門數幾十次的行政處罰，其中包含採煤工作面個別液壓支架未接頂、相關設備缺少防護欄、未執行每日對架空乘人裝置進行檢查等違法違規行為，罰款總額高達555.56萬元（人民幣，下同）。

僅在本月，龍煤雙鴨山公司便被黑龍江省煤炭生產安全管理局處罰3次，其中，11月10日， 黑龍江省煤炭生產安全管理局對龍煤雙鴨山公司開出了一張3萬元的罰單，查出的眾多不符合作業規程的事項中，包括違反了《國家煤礦安監局關於加強煤礦衝擊地壓防治工作的通知 》，尚不知該項違規情況的具體細節。