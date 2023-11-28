德媒：超過德國後又超越日本　中國本年將成最大汽車出口國

撰文：朱加樟
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德媒德國之聲26日報道，德國研究機構近日公布的一份報告顯示：中國1月至9月的汽車出口已超過日本和德國，出口數字增長迅速，預計中國將是今年最大的汽車出口國。其中，電動汽車佔中國出口汽車的比例為24%，是去年的兩倍多。

法國巴黎國際車展，比亞迪展區。（新華社）

報道指，該研究由汽車管理中心的專家布拉澤爾（Stefan Bratzel）撰寫。研究指，在今年1月至9月，中國汽車製造商共計向國外銷售340萬輛汽車，日本製造商則出口320萬輛，德國製造商為240萬輛。此前中國的汽車出口量已在2022年超過德國，如今又超過日本。

布拉澤爾稱，中國汽車出口的重要性持續快速增長，「（今年的數據）與去年同期相比增長了60%，340萬輛汽車之中的284萬輛是乘用車，增長了67%。 」

上海國際客車展上展出的新能源車輛。（視覺中國）

電動車佔出口四分之一

研究指，中國汽車製造商在電動汽車領域持續表現強勁：從今年1月到10月，中國新註册的電動汽車約為400萬輛，約佔市場份額23%。此外，新註册的插電式混合動力車接近200萬輛，總份額增至35%。

今年1月至9月，中國製造商向國外出口近82.5萬輛電動汽車，其中包含純電動車和插電式混合動力汽車，是去年的兩倍多，它們已佔中國汽車出口總量的24%。

研究還顯示，今年出口最多汽車的中國製造商是上汽（76萬輛），其次為奇瑞（64.8萬輛）。而在上海設有工廠的特斯拉（Tesla）則出口26.5萬輛。

中國汽車行業一度受新冠疫情影響，但目前產銷恢復迅速。（新華社）
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