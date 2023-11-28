李強鏈博會開幕演講：反對保護主義和各種形式的「脫鉤斷鏈」

央視報道，國務院總理李強28日（周二）在北京出席首屆中國國際供應鏈促進博覽會（簡稱「鏈博會」）開幕式暨全球供應鏈創新發展論壇，並發表主旨演講。李強表示，要共同構築開放包容的產業鏈供應鏈，旗幟鮮明反對保護主義和各種形式的「脫鉤斷鏈」。



國務院總理李強28日（周二）在北京出席首屆中國國際供應鏈促進博覽會（簡稱「鏈博會」）開幕式暨全球供應鏈創新發展論壇，並發表主旨演講。（新華社）

李強表示，鏈博會是全球第一個以供應鏈為主題的國家級展會。國家主席習近平指出，維護全球產業鏈供應鏈韌性和穩定是推動世界經濟發展的重要保障。中國既是全球產業鏈供應鏈合作的參與者、受益者，也是堅定的維護者、建設者。中方願同各方一道，把全球產業鏈供應鏈建設得更具韌性、更有效率、更富活力。

李強就深化產業鏈供應鏈國際合作提出四點倡議：一是共同構築安全穩定的產業鏈供應鏈，中國將持續為世界提供優質的中國製造、穩定的中國供給。

二是共同構築暢通高效的產業鏈供應鏈，中國將繼續推進高質量共建「一帶一路」合作，加強智能製造、數字經濟等領域創新合作。

三是共同構築開放包容的產業鏈供應鏈，旗幟鮮明反對保護主義和各種形式的「脫鉤斷鏈」。

四是共同構築互利共贏的產業鏈供應鏈，中國將積極推進產業、產能合作，帶動發展中國家更深度參與全球價值鏈。希望各國企業家為推動全球產業鏈供應鏈穩健運行發揮積極作用，中國將為各國企業來華投資興業提供更好保障。