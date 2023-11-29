紅色矽膠球內藏K粉！　深圳郵局海關轉運貨物內查獲8.6公斤氯胺酮

11月28日，中國海關官方帳號「海關發布」再公布一起查獲K粉案件。深圳郵局海關在一票轉運貨物中查獲氯胺酮（K粉）8605.1克。



深圳郵局海關關員在對轉運貨物進行監管時發現，一票申報為「全電子商務40+」的包裹機檢圖像可疑，隨即對其開箱查驗。經查發現，該票包裹內有6個紅色矽膠球體，每個球體內部藏匿著用用透明塑膠袋包裝的白色晶體一批。

經試劑檢測，此批白色晶體呈氯胺酮陽性反應，重8605.1公克。

海關提醒，根據《中華人民共和國刑法》第三百四十七條規定，走私、販賣、運送、製造毒品，無論數量多少，都應追究刑事責任，並予以刑事處罰。

據香港醫管局官網介紹，氯胺酮（ketamine）俗稱「K粉」，是一種麻醉藥，特性是效果來得快而短暫，並不影響呼吸，故常用於小孩、動物或手術環境惡劣下的情況，如戰場、災場之中。醫學用的氯胺酮是一種無色透明藥水，方便作注射用途。現在被常濫用的，則是其加熱蒸發而成的白色粉狀物，便於攜帶和收藏。由於便宜，容易買到，吸食方便，K仔相信是現時香港最常被濫用的藥物，尤其是在青少年濫藥者當中。

深圳郵局海關查獲104.5克冰毒混入彩色珠珠

值得注意的是，這是深圳郵局海關11月內查獲的第二批入境毒品。11月22日，深圳郵局海關在轉運貨物中發現一批被申報為「多個珠子」的包裹機檢可疑，隨即開箱查驗，後查獲冰毒104.5克。