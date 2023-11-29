近日，上海海關在入境檢查時查獲違規超量攜帶入境電子煙煙彈7600個，目前相關物品已被暫扣作進一步處理。



據悉，上海虹橋機場海關旅檢現場在監管入境航班過程中，一旅客行李檢查圖像異常，工作人員隨即對其作開箱查驗，發現違規超量攜帶電子煙煙彈7600個。目前，相關物品已被暫扣作進一步處理。

上海海關查獲違規超量攜帶入境電子煙煙彈7600個，已查扣處理。（上海海關）

按照內地海關總署2022年第102號公告要求，2022年11月1日起，旅客進境可免稅攜帶煙具2個；電子煙煙彈（液態霧化物）或煙彈與煙具組合銷售的產品（包括一次性電子煙等）6個，但合計煙液容量不超過12毫升。往返港澳地區的旅客可免稅攜帶煙具1個；電子煙煙彈（液態霧化物）或煙彈與煙具組合銷售的產品（包括一次性電子煙等）3個，但合計煙液容量不超過6毫升。沒有標識煙液容量的電子煙禁止攜帶進境。不滿16周歲的旅客，禁止攜帶電子煙進境。超出規定數量或容量攜帶電子煙進境，海關將依法處理。

上海海關查獲違規超量攜帶入境電子煙煙彈7600個，已查扣處理。（上海海關）

而翻查本港關於攜帶煙草類產品入境的規定，則更為嚴格。香港海關提示，根據2022年4月30日生效的《2021年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例》，任何人士進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品、草本煙及任何相關的器具、零件及配件，即屬違法一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。該條例是疫情前未作出修訂，吸食電子煙的旅客須注意。此外，年滿18歲的旅客，可以免稅攜帶煙草產品進入香港供自用的數量，仍然是19支香煙；或1支雪茄，如多於1支雪茄，則總重量不超過25克；或25克其他製成煙草。