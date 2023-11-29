遭批侮辱毛岸英　內地網紅名廚王剛拍片鞠躬道歉：再也不做蛋炒飯

內地著名的網紅廚師王剛，在27日（周一）發表道歉影片，鄭重表示「以後再也不做蛋炒飯，也不拍蛋炒飯」。原因是當日王剛在網上發布一段蛋炒飯料理短片引發內地網友圍剿，認為王剛是故意選在毛澤東之子毛岸英的忌日前後，「惡意做蛋炒飯侮辱先烈」。



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王剛在27日透過他在新浪微博、B站等的帳號發布烹調蛋炒飯的短片，標榜「廚師長一鏡分享『蛋炒飯』的門門道道，收藏並學習起來」，吸引不少網友點閱。這部短片隨即遭眾多網友攻擊，紛紛指責他「王大廚出來跪下」、「侮辱英烈」、「你最好是不小心」等語，王剛其後刪除短片。

當日深夜，王剛發布短片表示，「跟大家鄭重地道歉，對不起，作為廚師，以後再也不做蛋炒飯，也不拍蛋炒飯」，並指在他心目中「軍人是無比的神聖，在此鄭重道歉」，隨後更深深鞠躬，並再度表示「對不起」。

2018年10月22日，王剛發表《蛋炒飯家常做法》短片，24日被《人民日報》官方微博轉發，但當天適逢毛岸英的冥誕，導致《人民日報》遭到一些網友指責。（網絡圖片）

事實上王剛並非首度捲入「蛋炒飯」風波。2018年10月22日，王剛發表《蛋炒飯家常做法》短片，24日被《人民日報》官方微博轉發，但當天適逢毛岸英的冥誕，導致《人民日報》遭到一些網友指責，王剛也連帶被波及。

在2020年10月24日（毛岸英冥誕），王剛這天上傳揚州炒飯的烹調短片，又遭到眾多網友指控並責罵。王剛隨即道歉，並刪除短片。

毛岸英於韓戰喪生。圖為毛岸英與劉思齊結婚合影。（資料圖片）

1950年11月25日，年僅28歲的毛岸英在朝鮮平安北道大榆洞的志願軍指揮部遭聯軍空襲喪生，此後，坊間就聯軍及美軍方面如何得知毛岸英的位置從而一舉空襲，曾流傳出許多說法，至今未息。

其中一說出於志願軍司令部作戰處副處長楊迪的回憶錄，指毛岸英當日違反應待在防空洞中的規定，拿了北韓送給中國人民志願軍司令彭德懷的雞蛋，在司令部作戰室製作蛋炒飯，炊煙卻引來敵軍軍機轟炸。不過包括毛岸英妻子劉思齊在內的人士都否認「毛岸英做蛋炒飯而死」的說法。

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中國官方也數度高調反駁這種說法，具官方性質的中國歷史研究院更在本年11月25日發布短片，指毛岸英之死是因他「做蛋炒飯生火引來敵機」的說法，是「最為惡毒的謠言」。影片旁白強調，當時的志願軍根本沒有米飯可吃，只能吃高粱米，又指回憶錄所提的毛岸英喪生經過，已多次被當年的見證者、志願軍彭德懷司令員作戰指揮所主任成普直接反駁。據成普指，當時彭德懷的床下根本沒有雞蛋，只有蘋果，作戰室也根本沒有相關廚具。