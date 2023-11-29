王毅晤馬來西亞與巴西外長　稱決不能允許以巴戰火重燃

中共中央政治局委員、外交部長王毅11月28日在紐約會見馬來西亞外長贊比里（Zambry bin Abdul Kadir）以及巴西外長維埃拉（Mauro Vieira）。王毅見贊比里時表示，決不能允許以巴戰火重燃。



王毅指，制止戰火重新蔓延，防止人道災難擴大，是每一個負責任國家都應當採取的立場。他稱此次聯合國安理會以巴問題高級別會議是中方應阿拉伯、伊斯蘭國家的要求舉行的，旨在推動安理會在更高層次形成停火止戰共識，發出一致聲音，採取更有力舉措。他說會議正值臨時停火協議最後一天的關鍵節點，決不能允許戰火重燃，決不能讓更多無辜平民受到傷害，會議應就此釋放明確訊息。

他說各方應推動人道物資更順暢可持續進入加沙地帶（Gaza Strip），緩解當地人道危機。他指在關注現地局勢的同時，應推動各方就重回「兩國方案」達成共識，使巴勒斯坦問題得到全面持久解決。中方願同各方一道，為此做出積極努力。

贊比里指，馬方完全贊同中方立場，安理會應制止戰火再起，加快人道援助，緩和人道危機。他指在此基礎上，各方應探討通過「兩國方案」尋找持久解決辦法，馬方願同中方密切配合，推動會議取得成功。

王毅：中共中央政治局委員、外交部長王毅2023年11月28日在紐約會見巴西外長維埃拉。（中國外交部照片）

王毅與維埃拉見面時表示，10月巴西作為安理會輪值主席，發揮重要斡旋作用，中國擔任11月輪值主席後，積極推動安理會採取行動，主持通過本輪以巴衝突以來第一份安理會決議。他指但這只是第一步，應爭取安理會形成新的共識，推動實現全面持久停火，被扣押人員得到釋放，重回「兩國方案」這解決問題根本之道，決不能允許戰火重燃，否則將造成更大人道主義災難。

維埃拉說，巴方贊同中方立場，首先應爭取延長臨時停火，最終通過「兩國方案」實現巴以和平共處。他稱巴方期待中方發揮影響力和領導作用，願同中方密切配合，推動安理會採取新的行動，發出一致明確聲音。