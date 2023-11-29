王毅兩個月三次赴美　北京高度重視以巴衝突　列為頭等要事

聯合國安理會於11月29日舉行以巴問題高級別會議。中國身為聯合國安理會本月輪值主席國，中共中治局委員、外交部長王毅專門赴紐約主持安理會會議。這是中國在安理會擔任輪值主席國的最後一天和最後一場會議。王毅親自來主持，也表明中國對以巴衝突的重視，對以聯合國為核心的國際秩序的尊重。另外，這應該也是王毅近段時間第三次去美國：為習近平訪美會晤拜登打前陣第一次，APEC三藩市峰會第二次，安理會以巴問題高級別會議是第三次。



王毅在這次以巴問題高級別會議上說，安理會第2712號決議是推動停火的第一步，是通過政治方式解決巴以衝突的良好開端。現在的關鍵在於臨時停火協議能否延續，加沙是否還會重燃戰火。王毅再次表達中方明確立場：一是決不能讓戰火重燃，應實現全面停火，避免更大人道災難，被扣押人員也應得到釋放。二是人道物資應不受阻礙地進入加沙，開闢更多過境點，設立有效監督機制。三是儘快重啟「兩國方案」，這是國際社會最大公約數，也是解決巴以問題的根本出路。並且，再次呼籲儘快召開更具權威、更大範圍、更有實效的國際和會，制定重啟「兩國方案」的路線圖和時間表。

王毅的此次講話，是對這段時期以來的以巴衝突做了階段性總結，以確保近段時間的外交成果得到延續，停火的臨時秩序得到維持。從中國外交部數次例行記者會，到中國中東特使雋，再到王毅，乃至習近平數次關於以巴衝突的發言，一以貫之，從話術到行動，可以說，以巴衝突以來，中國是唯一一個拿出方案，不斷闡述，不斷爭取的國家。

回顧這一個月，中方充分運用安理會輪值主席國這一角色，積極斡旋以巴衝突貢獻了力量。主持了多場安理會會議，通過了7年來首份關於以巴衝突的決議。主要內容包括：實施「有足夠天數」的長時間人道主義暫停，保障人道主義准入；向整個加沙地帶更便利地提供基本物資和服務，保障緊急救援和恢復工作，並敦促立即無條件釋放被哈馬斯和其他組織扣押的人質。

當地時間11月22日，根據阿聯酋和馬耳他要求，在中方主持下，聯合國安理會再就加沙地帶局勢舉行公開會。在聯合國婦女署等機構對加沙地帶情況做完通報後，以色列常駐聯合國代表埃爾丹（Gilad Erdan）當場不滿，並放言「聯合國婦女署太可恥了」！如此出言不遜，被本月聯合國安理會輪值主席，中國常駐聯合國代表張軍當場打斷。中國常駐聯合國代表張軍大使打斷以色列代表發言，要他對安理會邀請的通報人保持「最起碼的尊重」。

11月28日，在位於紐約的聯合國總部，聯大主席弗朗西斯在就巴勒斯坦問題舉行的年度辯論會上發表講話。（新華社/聯合國供圖）

除了在聯合國安理會這個場合之外，利雅得的阿拉伯—伊斯蘭國家領導人聯合特別峰會之後，沙特阿拉伯和伊斯蘭國家外長聯合代表團隨即立即訪華。代表團不僅級別高，而且成員具有很強的代表性。約旦和埃及最靠近巴以衝突前線，印尼代表着全球人口最多的伊斯蘭國家，沙特與埃及是阿拉伯國家的傳統領袖。除此之外，伊斯蘭合作組織更是擁有57個成員國。他們帶來了阿拉伯和伊斯蘭國家的一致訴求：停火止戰，同時爭取大國支持。

可以說，這一個月時間裏，中方在巴以衝突上的外交表現是有目共睹的。中方也確實履行了當初的承諾——把以巴衝突作為本月安理會日程安排的最高優先級。

當前，加沙衝突的前景仍不明朗，儘管哈馬斯與以色列已經達成了臨時停火協議，還順利延長了兩天。而停火的主要目的，是讓交戰中的雙方能夠交換人質，此外還有一些附帶的條款，比如說以色列允許燃料等補給進入加沙。不過，以色列這邊已經放出話說，不會因此停戰，以軍也還沒有撤出陣地，更何況，以色列的戰時內閣依舊在正常運轉。

2023年11月27日，哈馬斯武裝分子將第4批釋放人質，移交給紅十字國際委員會成員，移交地點未有公布。（Reuters）

這說明，停火換人質只是權宜之計，以內塔尼亞胡為核心的戰時內閣只要不解散，以色列理論上就仍然處於與哈馬斯的戰爭狀態中。而當交換人質的階段性目的達成以後，以色列國防軍就會對加沙發起新一輪的攻擊。

很多跡象表明，以色列軍隊面對裝備差距懸殊的哈馬斯，並沒有佔到多少便宜。儘管紙面上以色列依然有絕對的優勢，但在短時間內達成「消滅哈馬斯」的目標，似乎已經是不可能完成的任務。

以巴戰爭，勢必會打成一場消耗戰。坦白說，以色列自身的經濟未必承受得了。加之，一旦加沙的人道主義危機超過國際社會的底線，以色列的外交困境就會加劇，與中東其他國家的關係也會進一步惡化。這意味着，以色列內閣會礙於國際觀瞻和外部壓力，打起來更加束手束腳，那加沙衝突很大可能將進入一個打打停停的狀態。這對以色列來說更是長期失血。

2023年11月26日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）訪問加沙地帶，向以色列士兵指戰事尚未結束。（Reuters）

但對此，內塔尼亞胡根本不在意。因為只要加沙一直打下去，就能幫內塔尼亞胡穩固自己的權力。在加沙衝突之前，內塔尼亞胡位置已經受到衝擊。他一手主導的司法改革，國內反對聲音高漲，一度爆發全國性的示威。而後，哈馬斯突襲，以軍被打了個措手不及，又有不少人準備追究內塔尼亞胡的「失察」，要他負責。可以說，一旦加沙衝突實現長期停火，戰時內閣再無存在必要，到時候，內塔尼亞胡和他領導的利庫德集團，就將面臨以色列內部輿情的反撲，各方政治勢力也會來落井下石。對於內塔尼亞胡來說，他心裡有著自己的小算盤。

說到底，長期人道主義停火，以巴問題重歸「兩國方案」的正軌，才是當前加沙衝突最理想的解決方式。對於戰後加沙應該何去何從，以色列方面始終沒有提出一個明確的治理方案，一方面是對「消滅哈馬斯」沒有徹底的信心更重要是壓根沒往這方向考慮。事實已經擺在面前，根本不能寄希望於以色列的自動自覺，也不能指望西方突然良心發現。

從解決本輪以巴衝突的目標來看，阿拉伯、伊斯蘭國家和中國的立場一致，即短期目標是停火止戰，而非短暫的人道主義停火，長期目標為用「兩國方案」最終解決巴以問題。中國提出的全球安全倡議，強調相互共同的安全，不能以一方的不安全為代價來滿足另一方的絕對安全，否則安全就是不可持續的。關於這個理念，阿拉伯和伊斯蘭國家也是深表贊同。

中國必須要充分發揮在中東地區的外交優勢，通過在安理會等外交場合主持公道等方式，引領阿拉伯國家與伊斯蘭國家在巴以問題上相互呼應，彼此抱團，形成一股強大的合力，持續推動中東地區的和平進程。但這裏的關鍵還是阿拉伯與伊斯蘭國家，他們必須要發揮關鍵影響力，他們的核心作用，不是域外大國能夠隨隨便便替代的。