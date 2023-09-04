四川警方搗毀黑客集團　涉非法獲取40餘萬條公民私密信息倒賣牟利

今年8月，四川遂寧船山公安成功搗毀一個本地網絡「黑客」集團，偵破非法侵犯公民個人信息、非法控制計算機信息系統、非法獲取計算機信息系統數據、破壞計算機信息系統等系列案件。



今年7月中旬，遂寧船山公安在某短片平台上發現，有「工作室」發布一則廣告，寫有「打造網絡安全，傳揚黑客文化」等內容。

涉案黑客在網上發布的廣告。（微信公眾號＠新華社）

經查，警方發現「工作室」提供的「服務」包括DDOS網站攻擊、App系統滲透、指定IP電腦和手機遠控，出售攻擊軟件和教程等，近期更在入侵某房產網和某購物網App。

遂寧船山公安立即成立專案組跟進。警方偵查發現，該「工作室」中的一名成員不僅在短片平台發布廣告，還在其他網絡平台聊天，大肆吹噓自己的高超技術，宣揚自己的「團隊」利用黑客技術攻擊境內外網站非法牟利的「驕人戰績」。

「工作室」提供的「服務」包括DDOS網站攻擊、App系統滲透、指定IP電腦和手機遠控，出售攻擊軟件和教程等。（微信公眾號＠新華社）

警方進一步分析研判，發現該名成員實際上只負責數據銷售、資金結算和技術尋租等前端犯罪活動，他的背後還隱藏一個專業的犯罪集團。隨着不斷調查，警方全面掌握了涉案黑客集團的組織架構和成員信息，團隊頭目奉某、唐某浮出水面。

8月3日，專案組兵分三路集中收網，同時在遂寧市城區某網絡技術工作室、河東新區某電競酒店、內江市資中縣一民宿內擋獲正在實施攻擊網站盜竊用戶數據的4名疑犯，現場查扣大量用於作案的網絡技術設備。

經查，集團頭目奉某、唐某等人成立黑客工作室，招募社會閒散人員加入，利用黑客工具實施DDOS攻擊，並通過掃描房產、購物等平台漏洞，用專業手段取得服務器控制權，非法獲取公民住址、房產、購物、信用卡等高私密度數據40餘萬條，為網絡賭博、網絡詐騙、網絡水軍「輸血供料」。

目前，該黑客集團被查實的非法牟利金額已超過30萬元人民幣，奉某、唐某等人已被遂寧船山公安依法採取刑事強制措施。