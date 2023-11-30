拼多多員工前三季度人均創收1222萬　人均營利超同期京東55.8倍

周二（28日），內地電商平台「拼多多」發布2023年三季度財報顯示，公司收入達到688.4億元人民幣，按年增93.9%。

按2023年前3季度1588億元（人民幣，下同）的總營收計算，拼多多員工前三季人均為公司創收達1222萬元，是同期京東的7.07倍，預估是阿里的4.17倍；人均經營利潤是京東的55.8倍，預估是阿里的5.81倍。



據內地財經媒體「財經十一人」報道，拼多多新業務Temu持續花錢，並且還未有營收報告公布前，拼多多整體營利利潤依然提升，且在增加一項體量龐大的重要業務的背景下，人力成本不增反降。

報道指，2020年-2022年，拼多多的人均創收維持在阿里2.6倍-2.9倍、京東3.1倍-4.3倍的水平。2021年，拼多多首次轉虧為盈。2021年、2022年，拼多多人均創造經營利潤約為阿里的2.6倍、5.4倍，京東的71倍、58.5倍。

據此前報道，拼多多業績公布後股價「狂飆」，29日晚間美股盤中漲逾4%，市值首度超越阿里（9988）達到1922億美元，跑贏同時間下市值1918億美元的阿里，成為美股市值最大的中概股。

不過截止美股收盤，阿里市值為1901.68億美元，拼多多為1883.01美元，實現反超。

作為後起之秀，拼多多的崛起或改變中國電商行業格局。對此，阿里巴巴創始人馬雲回應表示，「AI電商時代剛剛開始，對誰都是機會，也是挑戰。要祝賀pdd（拼多多）過去幾年的決策，執行和努力。誰都牛x過，但能為了明年後牛而改革的人，並且願意付出任何代價和犧牲的組織才令人尊重。回到我們的使命和願景，阿里人，加油！」