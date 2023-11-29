京東市值蒸發逾5000億　後起之秀拼多多市值逼近阿里？馬雲回應

據內媒報道，京東市值一年蒸發700億美元（約合5460億港元），與此同時，拼多多市值已相當於四個京東，距離阿里巴巴亦僅有「一步之遙」。



據內媒報道，京東市值一年蒸發700億美元。（視覺中國）

報道指，今年的「雙十一」對京東來說並不盡如人意，京東的股價在港股和美股都經歷了大幅下跌，一年蒸發700億美元（約合5460億港元）。

與之相反，拼多多卻逆勢暴增。周二（28日），拼多多發布的2023年三季度財報顯示，收入達到688.4億元人民幣，按年增93.9%。財報公布後，拼多多美股開盤即漲超18%，最終收報139美元（約合1084港元），拼多多的市值目前已經達到1847億美元（約合14406億港元）。

拼多多後來居上，在用户數上超越京東。（資料圖片）

與此同時，阿里巴巴市值為1974億美元（約合15397億港元），京東市值為446億美元（約合3479億港元），拼多多的總市值已經相當於4個京東。

回看過去數據，截至2020年11月，手機淘寶、拼多多和京東的活躍用戶數整體呈增長態勢。其中，手機淘寶的活躍用戶數穩居三間網絡零售商之首，截至2020年11月底達到了9.17億人；拼多多自2019年4月開始發力，其活躍用戶數在2020年11月底已經超過京東，達到了6.71億人；而京東的活躍用戶數則一直維持在2-4億人之間。

。（資料圖片）

報道認為，數據無疑讓人們開始重新審視中國電商行業的格局，拼多多的崛起，讓人們看到了新的機遇和挑戰。京東需要思考如何應對競爭加劇的局面，如何創新發展，以保持自己在電商行業的領先地位。

另據《澎湃新聞》引述阿里巴巴員工消息，馬雲亦以合作人身份就事件發布內部郵件指，「特別好。請大家多提建設性意見和建議。特別是創新想法。我相信今天的阿里人大家都在看都在聽。我更堅信阿里會變，阿里會改。所有偉大的公司都誕生在冬天裏。AI電商時代剛剛開始，對誰都是機會，也是挑戰。要祝賀pdd過去幾年的決策，執行和努力。誰都牛x過，但能為了明年後牛而改革的人，並且願意付出任何代價和犧牲的組織才令人尊重。回到我們的使命和願景，阿里人，加油！」