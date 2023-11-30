王毅：中國已有效管控兒童呼吸道疾病感染情況

11月29日，中國外長王毅在美國紐約主持聯合國安理會有關以巴衝突高級別會議時向傳媒表示，內地近期爆發的呼吸道疾病已經受到有效控制。



王毅表示，近期內地個別地區出現兒童聚集性感染流感，但這種情況非常普遍，許多國家也出現相同情況；中國同國際社會的人員往來不受任何影響，歡迎世界各地的人到訪中國。

世界衛生組織表示，關注內地兒童感染呼吸道疾病人數增加，並與中國官員舉行視像會議。

11月26日，國家衞健委在新聞發布會上指，內地呼吸道感染性疾病以流感為主，此外還有鼻病毒、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起，國家衛健委同國家疾控局正持續開展呼吸道疾病監測和形勢研判。

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶介紹，多病源監測結果顯示，近期呼吸道感染性疾病在不同年齡群體間流行的主要病原體不同。1至4歲人群以流感病毒、鼻病毒為主，5至14歲人群以流感病毒、肺炎支原體、腺病毒為主，15至59歲人群以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒為主，60歲及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠狀病毒為主。

國家衛健委已指導各地加強統籌調度，落實分級診療制度，發揮醫聯體作用，加強對基層醫療衛生機構的技術指導。同時，患者可以通過各大主流網絡平台查詢發熱門診信息，實時查看醫院掛號、剩餘排隊人數情況。