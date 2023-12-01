世界愛滋病日｜中疾控：中國愛滋病治療覆蓋率、病毒抑制率超90%

今日（12月1日）是世界愛滋病日（World AIDS Day），中國11月30日舉行主題宣傳活動。中國疾病預防控制中心副主任嚴俊介紹，近年來，中國愛滋病防治工作取得顯著成效，治療覆蓋率、病毒抑制率均超過90%。



嚴俊表示，近年來，愛滋病經註射吸毒和輸血及血液製品傳播得到有效控制，感染病例報告數逐年下降。自2020年起，中國經輸血途徑感染愛滋病報告呈零報告。

同時，中國愛滋病經母嬰傳播得到有效阻斷，2022年愛滋病母嬰傳播率下降到3%，今年下半年已完成第一批5個省份消除愛滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播的國家級評估。

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廣東成功消除愛滋病、梅毒、乙肝母嬰傳播。（資料圖片）

此外，愛滋病重點人群的預防意識不斷提升，流動人口、青年學生和易感染愛滋病危險行為人群防治知識知曉率均達到90%以上。檢測發現和治療的覆蓋面和質量持續提升，診斷發現比例不斷擴大，治療覆蓋率、病毒抑制率均保持在90%以上的較高水平。

嚴俊表示，下一步，將繼續圍繞實施健康中國戰略和健康中國行動，創新醫防協同和醫防融合機制，突出重點地區、重點人群和重點環節，有效減少和避免愛滋病的傳播與蔓延，持續將愛滋病疫情控制在低流行水平，助力2030年終結愛滋病防控目標和願景的實現。