內地愛滋輸血傳播已阻斷　中央：將新建5支突發急性傳染病防控隊

國家衛生健康委副主任、國家疾病預防控制局局長王賀勝1日表示，在不斷完善重大傳染病防控體系建設下，內地愛滋病經輸血和血製品傳播已經實現了基本阻斷，並宣佈今年中央財政加大投入支持力度，支持新建5支國家防控隊，將在全國所有市縣建設基層傳染病應急小分隊。



國新辦11月1日就「推動衛生健康事業高品質發展 護佑人民健康」舉行發佈會。王賀勝在會上介紹，現階段影響中國居民健康的重大傳染病主要有愛滋病、結核病、肝炎和寄生蟲病等。目前，內地愛滋病經輸血和血製品傳播已經實現了基本阻斷，母嬰傳播和注射吸毒傳播得到了有效控制，抗病毒治療覆蓋比例已經達到90%以上，治療成功比例也達到95%以上，愛滋病疫情整體處於低流行水準。

河南愛滋村的義工和小童。（智行基金會／財經）

在全國結核病防治服務體系方面，王賀勝表示已逐步得到強化，包含診斷新技術、新工具逐步推廣應用，致全國發病率穩步下降，現結核病死亡率是2.1/10萬，其指標與發達國家處於同一水準，且患者的成功治療率也保持在90%以上。

此外，有鑑於新冠疫情造成偌大公衛成本與健康支出，王賀勝也就內地傳染病監測體系和網絡直報系統的升級進行細目說明。

王賀勝表示，監測預警和應急處置是傳染病防控的關鍵，國家疾病預防控制局持續推進智能化多點觸發監測預警體系的建設，不斷提高重大疫情防控和應對處置能力。在監測預警方面，主要是在提質、擴面、增效上下功夫。

相關工作首先包含提高資訊報告品質，如優化完善傳染病網絡直報系統，調整相關預警指標，及時發現異常信號並調查處置。同時，中央也將開展疾控監督員制度試點，進一步壓實傳染病資訊報告責任；推進傳染病監測預警與應急指揮資訊平臺建設，逐步實現二級以上醫療機構與疾控資訊系統資料自動交換，變「被動監測」為「主動監測」。

疫情大規模爆發究竟是誰的錯，地方政府與專家已經隔空交鋒了幾輪。圖為2020年1月22日，中國國家衛健委副主任李斌（中）等在中國國務院新聞辦公室答記者問。（中新社）

其次，國疾局將拓展監測管道。具體作為將建立完善發熱門診、哨點醫院、病毒變異、城市污水等監測系統，探索開展急性呼吸道感染疾病多病原的監測試點，初步形成兼顧常態和應急、入境和本土、城市和農村、一般人群和重點人群的多管道監測體系。

第三，必要強化部門協同。推進跨部門監測資料和資訊共用，定期開展多部門聯合會商，共同開展傳染病疫情風險研判。

在應急處置方面，王賀勝表示，國家疾病預防控制局著力在建機制、強隊伍、提能力上下功夫。針對新發突發傳染病和重點傳染病，持續完善傳染病疫情應急預案體系，加強應急演練，不斷提升應急處置和流行病學調查能力。加快建設國家級傳染病應急隊伍，已經組建了20支國家突發急性傳染病防控隊，今年中央財政加大投入支持力度，支持新建5支國家防控隊，在全國所有市縣建設基層傳染病應急小分隊。

王賀勝指出，國家疾病預防控制局將進一步加強部門聯動、醫防協同、多管道互通，完善監測機制，以國家級和省統籌區域傳染病監測預警和應急指揮平台為支撐，形成多點觸發、反應快速、權威高效的傳染病監測預警體系，持續提升國家傳染病應急處置能力。